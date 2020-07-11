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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574214462.html
В Латвии еще восемь человек заболели COVID-19
За прошедшие сутки в Латвии были зафиксированы восемь новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших достигло 1173, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:01
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, латвия, в мире

В Латвии еще восемь человек заболели COVID-19

16:01 11.07.2020
132
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
РИГА, 11 июл — РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии были зафиксированы восемь новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших достигло 1173, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки выявлено восемь новых случаев. Проверены 1870 человек", - сказано в сообщении.
В стационарах сейчас находятся трое больных коронавирусом, один из них в тяжелом состоянии. За время пандемии от COVID-19 в Латвии скончались 30 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
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