В Латвии еще восемь человек заболели COVID-19

"За сутки выявлено восемь новых случаев. Проверены 1870 человек", - сказано в сообщении.

В стационарах сейчас находятся трое больных коронавирусом, один из них в тяжелом состоянии. За время пандемии от COVID-19 в Латвии скончались 30 человек.