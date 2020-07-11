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В Москве на Цветном бульваре установили "танцующий" светофор
"Танцующий" светофор вновь установили на Цветном бульваре для пешеходов в рамках Дня московского транспорта, сообщает пресс-служба ГКУ ЦОДД. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:57
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

В Москве на Цветном бульваре установили "танцующий" светофор

15:57 11.07.2020
904
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы"Танцующий" светофор на Цветном бульваре в Москве. Стоп-кадр видео
Танцующий светофор на Цветном бульваре в Москве. Стоп-кадр видео
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Танцующий" светофор вновь установили на Цветном бульваре для пешеходов в рамках Дня московского транспорта, сообщает пресс-служба ГКУ ЦОДД.
Отмечается, что светофор установлен возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина.
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"В День московского транспорта мы снова установили "танцующий" светофор для пешеходов. Он отвечает всем требованиям безопасности. Танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал светофор работает в обычном режиме, картинка тоже интерактивная, но не отвлекает пешеходов, когда они переходят. Мы рады, что такое небольшое развлечение понравилось жителям города", – говорится в сообщении.
Так, рядом со светофором установлена небольшая кабина – пешеходы могут зайти в нее и начать танцевать. Танец транслируется в режиме реального времени на красной секции светофора, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме – на нем отображается знак пешехода, который идет, либо стоит.
Интерактивная кабина будет работать 11-12 июля. ЦОДД также просит жителей, которые хотят потанцевать в светофоре, использовать средства индивидуальной защиты, а в очереди соблюдать безопасную дистанцию.
В 2020 году День московского транспорта проходит 11 июля, и в связи сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции формат мероприятий изменится. Вместо праздника транспортный комплекс Москвы организует благотворительный марафон "От всего сердца".
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