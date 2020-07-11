В Москве на Цветном бульваре установили "танцующий" светофор

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Танцующий" светофор вновь установили на Цветном бульваре для пешеходов в рамках Дня московского транспорта, сообщает пресс-служба ГКУ "Танцующий" светофор вновь установили на Цветном бульваре для пешеходов в рамках Дня московского транспорта, сообщает пресс-служба ГКУ ЦОДД

Отмечается, что светофор установлен возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина.

"В День московского транспорта мы снова установили "танцующий" светофор для пешеходов. Он отвечает всем требованиям безопасности. Танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал светофор работает в обычном режиме, картинка тоже интерактивная, но не отвлекает пешеходов, когда они переходят. Мы рады, что такое небольшое развлечение понравилось жителям города", – говорится в сообщении.

Так, рядом со светофором установлена небольшая кабина – пешеходы могут зайти в нее и начать танцевать. Танец транслируется в режиме реального времени на красной секции светофора, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме – на нем отображается знак пешехода, который идет, либо стоит.

Интерактивная кабина будет работать 11-12 июля. ЦОДД также просит жителей, которые хотят потанцевать в светофоре, использовать средства индивидуальной защиты, а в очереди соблюдать безопасную дистанцию.