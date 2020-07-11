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ЛНР обвинила Киев в установке 300 мин у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики обвинила украинских силовиков в установке более 300 мин в районе подконтрольного Киеву... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:54
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донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР обвинила Киев в установке 300 мин у линии соприкосновения

15:54 11.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики обвинила украинских силовиков в установке более 300 мин в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об установке запрещенных противопехотных мин саперами 30-й и 93-й бригад украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву Новотошковского, Трехизбенки, Молодежного и Попасной.
Украинский военный
Вчера, 14:49
В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны силовиков
"Нашей разведкой зафиксирована установка более 300 противотанковых мин в районе населенного пункта Попасная", - заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его мнению, усиление минных заграждений представляет угрозу не только для мирного населения подконтрольных Киеву населенных пунктов, но и для самих военнослужащих ВС Украины.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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