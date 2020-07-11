https://ria.ru/20200711/1574214260.html
ЛНР обвинила Киев в установке 300 мин у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики обвинила украинских силовиков в установке более 300 мин в районе подконтрольного Киеву... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:54
2020-07-11T15:54
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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донбасс
луганская народная республика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире