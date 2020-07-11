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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574214230.html
Около 70 процентов афганских парламентариев заразились коронавирусом
Большая часть депутатов Национальной ассамблеи Афганистана - от 60 до 70 % - заразились коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
парламент афганистана
коронавирусы
воз
афганистан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, парламент афганистана, коронавирусы, воз, афганистан, кабул (город), в мире

Около 70 процентов афганских парламентариев заразились коронавирусом

15:56 11.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Большая часть депутатов Национальной ассамблеи Афганистана - от 60 до 70 % - заразились коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники в афганском парламенте.
Кроме того, источник в одной из частных больниц Кабула сообщил телеканалу, что клинику для сдачи теста на COVID-19 посетили несколько членов правительства и ряд парламентариев, и их результаты оказались положительными.
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По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Афганистане составило 34 366, 994 человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Парламент АфганистанаКоронавирусыВОЗАфганистанКабул (город)В мире
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