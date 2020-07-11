https://ria.ru/20200711/1574214230.html
Около 70 процентов афганских парламентариев заразились коронавирусом
Большая часть депутатов Национальной ассамблеи Афганистана - от 60 до 70 % - заразились коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:56
2020-07-11T15:56
распространение нового коронавируса
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парламент афганистана
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афганистан
кабул (город)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, парламент афганистана, коронавирусы, воз, афганистан, кабул (город), в мире