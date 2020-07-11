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Король Иордании обсудил с главой CENTCOM ситуацию вокруг Палестины
Король Иордании Абдалла II обсудил в Аммане с главой Центрального командования США (CENTCOM) генералом Кеннетом Маккензи ситуацию в ближневосточном регионе,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:53
палестина
мишель аун
абдалла ii
иордания
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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палестина, мишель аун, абдалла ii, иордания, сша, в мире

Король Иордании обсудил с главой CENTCOM ситуацию вокруг Палестины

15:53 11.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКороль Иордании Абдалла II
Король Иордании Абдалла II
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Король Иордании Абдалла II. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II обсудил в Аммане с главой Центрального командования США (CENTCOM) генералом Кеннетом Маккензи ситуацию в ближневосточном регионе, включая палестинский вопрос, и борьбу с терроризмом.
"Король Абдалла II принял в субботу главу Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи. В ходе встречи обсуждалось стратегическое партнерство между двумя странами, в первую очередь - в области военного сотрудничества и безопасности… Обсуждалась и ситуация в регионе, ... палестинская проблематика", - сообщается в официальном заявлении королевского дворца.
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Во время разговора, как сообщается, также были затронуты вопросы международных и региональных усилий в борьбе с терроризмом.
Амман и Вашингтон связывает многолетнее военно-техническое сотрудничество. Королевские вооруженные силы совместно с вооруженными силами США проводят учения, главные из которых - под названием "Львиная готовность" - проходят ежегодно с 2011 года.
Поездке Маккензи в Иорданию предшествовал его официальный визит в Ливан, во время которого прошла встреча с руководством страны, включая президента Мишеля Ауна. В ходе визита командующий CENTCOM пообещал, что США продолжат оказывать военную поддержку армии Ливана.
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ПалестинаМишель АунАбдалла IIИорданияСШАВ мире
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