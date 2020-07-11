Король Иордании обсудил с главой CENTCOM ситуацию вокруг Палестины

БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II обсудил в Аммане с главой Центрального командования США (CENTCOM) генералом Кеннетом Маккензи ситуацию в ближневосточном регионе, включая палестинский вопрос, и борьбу с терроризмом.
"Король Абдалла II принял в субботу главу Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи. В ходе встречи обсуждалось стратегическое партнерство между двумя странами, в первую очередь - в области военного сотрудничества и безопасности… Обсуждалась и ситуация в регионе, ... палестинская проблематика", - сообщается в официальном заявлении королевского дворца.
Во время разговора, как сообщается, также были затронуты вопросы международных и региональных усилий в борьбе с терроризмом.
Амман и Вашингтон связывает многолетнее военно-техническое сотрудничество. Королевские вооруженные силы совместно с вооруженными силами США проводят учения, главные из которых - под названием "Львиная готовность" - проходят ежегодно с 2011 года.
Поездке Маккензи в Иорданию предшествовал его официальный визит в Ливан, во время которого прошла встреча с руководством страны, включая президента Мишеля Ауна. В ходе визита командующий CENTCOM пообещал, что США продолжат оказывать военную поддержку армии Ливана.
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