Король Иордании обсудил с главой CENTCOM ситуацию вокруг Палестины

"Король Абдалла II принял в субботу главу Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи. В ходе встречи обсуждалось стратегическое партнерство между двумя странами, в первую очередь - в области военного сотрудничества и безопасности… Обсуждалась и ситуация в регионе, ... палестинская проблематика", - сообщается в официальном заявлении королевского дворца.