https://ria.ru/20200711/1574214084.html
Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
Натуральный кофе полезен людям, страдающим от болезней печени, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:50
2020-07-11T16:09
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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https://ria.ru/20200708/1574060405.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, общество