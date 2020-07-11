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Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
Натуральный кофе полезен людям, страдающим от болезней печени, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:09
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе

15:50 11.07.2020 (обновлено: 16:09 11.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Натуральный кофе полезен людям, страдающим от болезней печени, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он отметил, что регулярное употребление напитка предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза – в рак.

"Поэтому три-пять чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы", — написал врач в Instagram.

Кроме того, у гипертоников, если они употребляют кофе не впервые и адаптированы к нему, напиток не вызывает дальнейшего повышения давления, заключил Мясников.
Мясо
8 июля, 14:46
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11198238
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
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