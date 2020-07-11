В здания двух кафе в Полтаве бросили взрывные устройства

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Взрывные устройства бросили в здания двух кафе в украинской Полтаве, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
"В Полтавский отдел полиции 11 июля поступило сообщение о том, что около 10.00 на рынке "Мотель" в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. В этот же день по улице Октябрьская на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду", - сообщается на сайте полиции.
В результате инцидентов пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют все обстоятельства происшествий.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.