В здания двух кафе в Полтаве бросили взрывные устройства

"В Полтавский отдел полиции 11 июля поступило сообщение о том, что около 10.00 на рынке "Мотель" в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. В этот же день по улице Октябрьская на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду", - сообщается на сайте полиции.