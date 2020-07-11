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В здания двух кафе в Полтаве бросили взрывные устройства
Взрывные устройства бросили в здания двух кафе в украинской Полтаве, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции Полтавской области. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:51
полтавская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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полтавская область, украина, в мире

В здания двух кафе в Полтаве бросили взрывные устройства

15:49 11.07.2020 (обновлено: 15:51 11.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Взрывные устройства бросили в здания двух кафе в украинской Полтаве, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
"В Полтавский отдел полиции 11 июля поступило сообщение о том, что около 10.00 на рынке "Мотель" в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. В этот же день по улице Октябрьская на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду", - сообщается на сайте полиции.
В результате инцидентов пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют все обстоятельства происшествий.
Решается вопрос о возбуждении дела по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
3 июля, 18:28
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