Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574213913.html
Потомок жертв Волынской резни призвал не делать на этом политику
Житель Варшавы Шимон Кошиковский каждый год приходит в Волынский сквер польской столицы. Здесь на памятнике жертвам Волынской резни выбито название деревни... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:43
украинская повстанческая армия
евгений гуров
верховная рада украины
организация украинских националистов
польша
крайова
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/105640/02/1056400225_0:430:1989:1549_1400x0_80_0_0_d8aecdb17ae68807b6482968c7ef5a00.jpg
https://ria.ru/20200711/1574213011.html
https://ria.ru/20200127/1563932086.html
https://ria.ru/20200124/1563807705.html
2
польша
крайова
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/105640/02/1056400225_0:430:1989:1549_1400x0_80_0_0_d8aecdb17ae68807b6482968c7ef5a00.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/105640/02/1056400225_0:244:1989:1736_1400x0_80_0_0_eddf3d0d4c262cc574ae549974d3dcbb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/105640/02/1056400225_0:0:1989:1989_1400x0_80_0_0_829ff48242053e1d99452529c0e8dd2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украинская повстанческая армия, евгений гуров, верховная рада украины, организация украинских националистов, польша, крайова, варшава, в мире

Потомок жертв Волынской резни призвал не делать на этом политику

15:43 11.07.2020
398
CC BY 3.0 / Stako / Памятник полякам убитым на Волыни в Гданьске
Памятник полякам убитым на Волыни в Гданьске
CC BY 3.0 / Stako /
Памятник полякам убитым на Волыни в Гданьске. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Житель Варшавы Шимон Кошиковский каждый год приходит в Волынский сквер польской столицы. Здесь на памятнике жертвам Волынской резни выбито название деревни Гуров, население которой практически полностью уничтожили украинские националисты летом 1943 года. Там же погиб отец еще не родившегося Шимона.

Уничтожили почти всех

Предки Шимона Кошиковского были простыми крестьянами и практически никогда не покидали родного села Гуров. "Мои отец и мать всю жизнь работали в поле, как и их предки, ухаживали за скотиной. Они совершенно не занимались политикой, и я уверен, ничего не имели против украинцев", - говорит собеседник агентства.
"Когда на село напали украинские националисты, мать была беременна мной. Она сама выжила чудом, спрятавшись в поле. Погиб мой отец, все его братья, практически все родственники", - рассказывает он.
Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве
15:21
В Польше почтили память жертв Волынской резни
Значительно позже стало известно, что украинские националисты убили более 400 жителей Гурова. Выжить удалось только нескольким десяткам.
Пан Шимон до сих пор не понимает, за что убили его отца. "Я так и не понял, что плохого в том, что мой отец был поляком. Я не могу поверить, что только этого было достаточно, для того чтобы лишить человека жизни", - сказал он.
"Во времена ПНР эту тематику нельзя было затрагивать. Может, оно было отчасти и правильно. Хотя бы национальных вопросов не возникало", - добавил Кошиковский.

"Покайтесь и не делайте политику"

Пан Шимон негодует по поводу того, что волынская трагедия нередко становится предметом современных политических баталий.
"Самое отвратительное, что можно сделать – это использовать тематику Волынской резни для повышения своего политического рейтинга. Увы, но некоторые как украинские, так и польские политики не могут от этого отказаться и пляшут на костях", - сказал он.
"Чтобы подобное не повторилось, мы все, наоборот, должны покаяться, помолиться, постараться никогда больше не поднимать национальный вопрос и не допустить повторения", - добавил собеседник агентства.
Владимир Зеленский
27 января, 16:19
Зеленский: Киев и Варшава снизили градус эмоций вокруг истории

Волынская резня

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* ("Организация украинских националистов" и боевое крыло УПА*) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств Польской Республики.
Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
24 января, 02:00
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
521223
Обсудить 2
Украинская повстанческая армияЕвгений ГуровВерховная Рада УкраиныОрганизация украинских националистовПольшаКрайоваВаршаваВ мире
Рекомендуем
Машина патрульной полиции Украины
В здания двух кафе в Полтаве бросили взрывные устройства
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
Нефтяная качалка
СБУ пресекла нелегальную добычу нефти под Ивано-Франковском
Король Иордании Абдалла II
Король Иордании обсудил с главой CENTCOM ситуацию вокруг Палестины
Полиция и скорая помощь
Две женщины и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе
ЮАР, полиция
Полиция освободила заложников в церкви близ Йоханнесбурга
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
Стоимость авиаперелетов в Крым снизилась на 25%
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
ЛНР обвинила Киев в установке 300 мин у линии соприкосновения
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что карантин на Украине дал результаты
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Латвии еще восемь человек заболели COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Около 70 процентов афганских парламентариев заразились коронавирусом
Боец спецподразделения в Багдаде
Иракские силовики смогут стрелять в преступников на границе с Ираном
Самолет авиакомпании Россия
Авиакомпания "Россия" проверит информацию о "дожде" в самолете
Передача заключенных Украине представителями ЛНР
Автомобиль с силовиками подорвался на мине в Донбассе, сообщили в ЛНР
Московский театр Новая Опера
Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:48Рада планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс
17:43Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
Лента новостейМолния