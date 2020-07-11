https://ria.ru/20200711/1574213880.html
Две женщины и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе
Две женщины и десятилетний ребенок погибли в ДТП на трассе "Кемерово – Анжеро-Судженск" в результате столкновения с грузовиком, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:41
2020-07-11T15:41
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кемеровская область
происшествия
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кемеровская область
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 11 июл - РИА Новости.
Две женщины и десятилетний ребенок погибли в ДТП на трассе "Кемерово – Анжеро-Судженск" в результате столкновения с грузовиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области
.
"ДТП произошло на трассе "Кемерово – Анжеро-Судженск", предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Symbol - женщина 1972 года рождения - не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Scania. В результате ДТП погибли три человека: две женщины – водитель и пассажирка 1964 года рождения, а также 10-летний ребенок. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, на место выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, две женщины и ребёнок 2009 года рождения погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
"Водитель фуры был осмотрен медиками, ему была оказана помощь на месте, от госпитализации отказался", – рассказал агентству пресс-секретарь центра Антон Дужик.