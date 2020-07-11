Две женщины и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

"ДТП произошло на трассе "Кемерово – Анжеро-Судженск", предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Symbol - женщина 1972 года рождения - не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Scania. В результате ДТП погибли три человека: две женщины – водитель и пассажирка 1964 года рождения, а также 10-летний ребенок. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, на место выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа", - сообщил собеседник агентства.