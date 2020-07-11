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Хабаровские власти заявили о непричастности к митингу в поддержку Фургала
Правительство Хабаровского края и комитет по внутренней политике непричастны к организации несанкционированного митинга в поддержку арестованного по обвинению в РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:40
уголовное дело сергея фургала
евстратий зоря
лдпр
хабаровский край
происшествия
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Какие вы жалкие. Да люди сами вышли. Прикиньте, так можно в нормальных странах делать, без риска получить дубинкой по хребту
89
Интересно, другие губернаторы могут похвастаться такой явкой народа в свою честь? Что для этого им не хватает?
70
24
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, евстратий зоря, лдпр, хабаровский край, происшествия

Хабаровские власти заявили о непричастности к митингу в поддержку Фургала

15:38 11.07.2020 (обновлено: 15:40 11.07.2020)
11829
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости. Правительство Хабаровского края и комитет по внутренней политике непричастны к организации несанкционированного митинга в поддержку арестованного по обвинению в связях с ОПГ губернатора Сергея Фургала, сообщила РИА Новости председатель комитета Анна Губина.
Ранее сообщалось, что несанкционированный митинг в поддержку находящегося в СИЗО в Москве главы региона прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи. При этом акция проходила в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии. УМВД России по Хабаровскому краю сообщило, что "в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала", приняли участие от 10 до 12 тысяч человек.
Губина считает, что формулировка, размещенная на сайте регионального УМВД, некорректна. "Полиция сообщает, что акция была организована "командой Фургала". Многие воспринимают эту формулировку как "правительство Хабаровского края". Официально заявляю, что правительство Хабаровского края и комитет, возглавляемой мной, не являются организаторами каких бы то ни было протестных мероприятий. Более того, мы информируем граждан о том, что выражать свои мысли и чувства по поводу происходящих событий необходимо только законными способами", - сказала она.
Председатель комитета отметила, что сотрудники пресс-службы неоднократно предупреждали о штрафах за участие в несанкционированной акции.
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Ранее в ЛДПР также заявили, что партия не организовывала противоправных мероприятий в Хабаровском крае и намерена действовать только в рамках закона. В заявлении думской фракции ЛДПР указывалось, что в партии "готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям".
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
Города России. Хабаровск
13:11
В МВД сообщили подробности митингов в Хабаровском крае
3115701220
Обсудить 24
Уголовное дело Сергея ФургалаЕвстратий ЗоряЛДПРХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Какие вы жалкие. Да люди сами вышли. Прикиньте, так можно в нормальных странах делать, без риска получить дубинкой по хребту
11 июля, 15:42
AFAlex Fox
63200023
Интересно, другие губернаторы могут похвастаться такой явкой народа в свою честь? Что для этого им не хватает?
11 июля, 15:56
незнайка на луне
49100019
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