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Кудрин заявил о застое в экономике
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:13
россия
алексей кудрин
экономика
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Она и стоит благодаря Кудрину. Нужно было в начале нулевых не по советам Кудрина в американских ценных бумагах сотни млрд. нефтедолларов хранить, а вкладывать как китайцы в свою инфраструктуру, переоснащение оборудованием заводов, туристическую сферу и пр. А он говорил - всё на Западе купим. При Сталине его и ему подобных расстреливали.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, алексей кудрин, экономика

Кудрин заявил о застое в экономике

15:34 11.07.2020 (обновлено: 17:13 11.07.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
Он отметил, что, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимо на один процент ВВП увеличить госрасходы на науку и образование и на столько же — на здравоохранение.
Кроме того, требуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.
"Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое", — заявил Кудрин.
По его словам, основной причиной торможения экономики стало "непроведение достаточных структурных институциональных реформ".
"Если сбудется официальный прогноз этого года, и спад экономики составит около пяти процентов ВВП, то за эти последние десять лет, включая последний год, средний рост нашей экономики будет всего один процент ВВП. Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли", — сказал Кудрин.
По его словам, начиная с 90-х годов XX века экономика России выросла всего на 30 процентов — по мировым меркам это очень мало.
"Россия, конечно, может расти и на три — пять процентов (в год. — Прим. ред.)", — заключил глава Счетной палаты.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
14:59
Власти должны решительнее бороться с кризисом, заявил Кудрин
464335763
Обсудить 40
РоссияАлексей КудринЭкономика
Популярные комментарии
Она и стоит благодаря Кудрину. Нужно было в начале нулевых не по советам Кудрина в американских ценных бумагах сотни млрд. нефтедолларов хранить, а вкладывать как китайцы в свою инфраструктуру, переоснащение оборудованием заводов, туристическую сферу и пр. А он говорил - всё на Западе купим. При Сталине его и ему подобных расстреливали.
11 июля, 15:46
Max Giz
4501006
Народу нравится.
11 июля, 15:37
КМКалинка Малинкова
11643315
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