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Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов
Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1985 года был продан на аукционе Heritage Auctions за 114 тысяч долларов, сообщает издание Verge. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:12
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353
60
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nintendo , сша, в мире

Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов

15:34 11.07.2020 (обновлено: 16:12 11.07.2020)
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© NintendoПерсонаж игры Super Mario компании Nintendo
Персонаж игры Super Mario компании Nintendo
© Nintendo
Персонаж игры Super Mario компании Nintendo. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1985 года был продан на аукционе Heritage Auctions за 114 тысяч долларов, сообщает издание Verge.
Рекорд держался год. По данным издания, в 2019 году за картридж с Super Mario Bros. заплатили 100 150 долларов.
Отмечается, что картридж для игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES) сохранился почти в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке.
Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли NES в США и стала для неё самой продаваемой. Данная модель — первая в серии видеоигр о братьях Марио. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры — Боузер.
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