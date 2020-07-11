МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1985 года был продан на аукционе Heritage Auctions за 114 тысяч долларов, сообщает издание Verge.
Рекорд держался год. По данным издания, в 2019 году за картридж с Super Mario Bros. заплатили 100 150 долларов.
Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов https://t.co/2N5NFO30oD pic.twitter.com/k8pz8dKllG— РИА Новости (@rianru) July 11, 2020
Отмечается, что картридж для игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES) сохранился почти в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке.
Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли NES в США и стала для неё самой продаваемой. Данная модель — первая в серии видеоигр о братьях Марио. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры — Боузер.