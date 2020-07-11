https://ria.ru/20200711/1574213568.html
Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина
"Новая опера" возобновляет 11 августа свою работу после вынужденной четырехмесячной паузы, и на Основной сцене, и в Зеркальном фойе театра состоится несколько... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:37
2020-07-11T15:37
культура
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россия
новая опера
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новая опера, москва