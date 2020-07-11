Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина

"Мы очень рады этой долгожданной встрече и сделаем все возможное, чтобы зрители чувствовали себя в нашем театре в полной безопасности, - сказано в сообщении пресс-службы. - В свою очередь мы призываем и вас к осторожности и ответственности: не забывайте о масках и перчатках, а также о социальной дистанции".