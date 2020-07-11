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Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина
"Новая опера" возобновляет 11 августа свою работу после вынужденной четырехмесячной паузы, и на Основной сцене, и в Зеркальном фойе театра состоится несколько... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:37
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новая опера, москва

Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина

15:37 11.07.2020
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© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова"Московский театр "Новая Опера"
Московский театр Новая Опера
© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Новая опера" возобновляет 11 августа свою работу после вынужденной четырехмесячной паузы, и на Основной сцене, и в Зеркальном фойе театра состоится несколько спектаклей и концертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Мы очень рады этой долгожданной встрече и сделаем все возможное, чтобы зрители чувствовали себя в нашем театре в полной безопасности, - сказано в сообщении пресс-службы. - В свою очередь мы призываем и вас к осторожности и ответственности: не забывайте о масках и перчатках, а также о социальной дистанции".
Первым спектаклем 11 августа станет шедевр Россини - комическая опера "Севильский цирюльник". Затем, 15 августа состоится театрализованное музыкальное представление, рассказывающее историю любви, где будет звучать музыка Массне, Пуленка, песни Пиаф и Азнавура.
Московский Художественный театр имени А. П. Чехова
8 июля, 17:13
Стало известно, как заработают театры Москвы с 1 августа
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