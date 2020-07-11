Саперы ЛНР обследовали участки планируемых пунктов пропуска в Донбассе

"В рамках достигнутых договоренностей ЛНР приступила к обустройству пунктов пропуска в направлении "Луганск-Счастье" и параллельно проводятся работы "Первомайск-Золотое". На данный момент инженерные подразделения Народной милиции ЛНР провели работы по обследованию участков застройки (новых КПВВ - ред.), и коммунальные службы приступили к расчистке данных участков и подготовке под будущее строительство", - сказал Филипоненко.