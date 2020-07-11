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Саперы ЛНР обследовали участки планируемых пунктов пропуска в Донбассе
Саперы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обследовали участки, где планируется обустройство пунктов пропуска через линию... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:32
михаил филипоненко
ситуация в днр и лнр
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донбасс
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил филипоненко, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, в мире

Саперы ЛНР обследовали участки планируемых пунктов пропуска в Донбассе

15:32 11.07.2020
176
© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
Работы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Саперы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обследовали участки, где планируется обустройство пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в режиме видеоконференции. По итогам заседания пресс-служба офиса президента Украины заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе поддержала открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области в течение следующих четырех месяцев. В субботу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения.
"В рамках достигнутых договоренностей ЛНР приступила к обустройству пунктов пропуска в направлении "Луганск-Счастье" и параллельно проводятся работы "Первомайск-Золотое". На данный момент инженерные подразделения Народной милиции ЛНР провели работы по обследованию участков застройки (новых КПВВ - ред.), и коммунальные службы приступили к расчистке данных участков и подготовке под будущее строительство", - сказал Филипоненко.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.
В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
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Михаил ФилипоненкоСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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