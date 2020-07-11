Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Причиной гибели туристов на Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

Он пояснил, что после схода лавины туристы разрезали палатку и отошли к каменной гряде, которая была естественным ограничителем.

"Они все сделали правильно. <…> Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", — добавил представитель Генпрокуратуры

Как он уточнил, эксперимент подтвердил, что палатку было невозможно найти в тех обстоятельствах.

Члены группы спустились дальше, развели огонь, потом предприняли попытку вернуться, но замерзли, так как температура опустилась ниже 40 градусов.

Туристы не паниковали, продолжали бороться, но "шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было".

По словам Курьякова, данных, собранных в 1959 году, оказалось достаточно, чтобы ответить на все вопросы.

"Мы применяли научные, юридические, технические, технологические знания. В 1959 году не было таких разработок. Но тех данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы через 60 лет, используя уже новые технологии, ответить точно и наиболее вероятно на вопрос, что же произошло с группой Игоря Дятлова", — пояснил он.

Представитель Генпрокуратуры также отметил, что в уголовном деле 60-летней давности были нарушения, но они не повлияли на итоговые выводы, оснований не доверять тем материалам нет.

"Проверка завершена. По этим выводам приняты меры. Формально это финал. Вопрос закрыт", — заключил Курьяков.

Группа туристов из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. Количество выдвинутых версий превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.