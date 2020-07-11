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Глава МИД Алжира предостерег от вмешательства в ливийский конфликт
Все стороны конфликта в Ливии заинтересованы в посредничестве Алжира как единственного государства, придерживающегося нейтралитета во внутриливийском конфликте, РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:24
сабри букадум
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РИА Новости
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сабри букадум, акиля салех, халифа хафтар, алжир (республика), ливия, сша, в мире

Глава МИД Алжира предостерег от вмешательства в ливийский конфликт

15:24 11.07.2020
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© РИА Новости / Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
© РИА Новости / Александр Щербак
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Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум . Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Все стороны конфликта в Ливии заинтересованы в посредничестве Алжира как единственного государства, придерживающегося нейтралитета во внутриливийском конфликте, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.
"Все стороны в Ливии нуждаются в посредничестве Алжира. Так как мы единственное государство, которое не отправило оружие и наемников в Ливию. Мы направили всего лишь послание надежды во имя политического решения", - сказал Букадум.
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Алжирский министр предостерег от внешнего вмешательства в ливийский конфликт, из-за которого ситуация может повторить сирийский сценарий. "Мы уже не наблюдаем большое количество ливийцев в боестолкновениях…, внешнее вмешательство превратит Ливию не только в новую Сирию, но и в Сомали", - отметил Букадум.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Сабри БукадумАкиля СалехХалифа ХафтарАлжир (республика)ЛивияСШАВ мире
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