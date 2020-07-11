Глава МИД Алжира предостерег от вмешательства в ливийский конфликт

БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости. Все стороны конфликта в Ливии заинтересованы в посредничестве Алжира как единственного государства, придерживающегося нейтралитета во внутриливийском конфликте, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.
"Все стороны в Ливии нуждаются в посредничестве Алжира. Так как мы единственное государство, которое не отправило оружие и наемников в Ливию. Мы направили всего лишь послание надежды во имя политического решения", - сказал Букадум.
Алжирский министр предостерег от внешнего вмешательства в ливийский конфликт, из-за которого ситуация может повторить сирийский сценарий. "Мы уже не наблюдаем большое количество ливийцев в боестолкновениях…, внешнее вмешательство превратит Ливию не только в новую Сирию, но и в Сомали", - отметил Букадум.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.