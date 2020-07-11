Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574213059.html
Генпрокуратура объяснила выводы по делу о гибели группы Дятлова
Прокуратура рассмотрела девять основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, восемь из них были опровергнуты, сообщил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:22
игорь золотарев
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ивдель
ссср
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155035/76/1550357635_0:96:1200:771_1400x0_80_0_0_6fd2cdcb34dce61befa2acb16f1f8e7a.jpg
https://ria.ru/20200711/1574212580.html
https://ria.ru/20200711/1574210917.html
1
ивдель
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155035/76/1550357635_0:96:1200:771_1400x0_80_0_0_6fd2cdcb34dce61befa2acb16f1f8e7a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155035/76/1550357635_64:235:779:771_1400x0_80_0_0_71d99b46f9879451199b5fac7c36543b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155035/76/1550357635_85:157:699:771_1400x0_80_0_0_a7bcce7fc95f6ac3868e55553197aaee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь золотарев, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ивдель, ссср, происшествия

Генпрокуратура объяснила выводы по делу о гибели группы Дятлова

15:22 11.07.2020
1054
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова. 1 февраля 1959
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Прокуратура рассмотрела девять основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, восемь из них были опровергнуты, сообщил журналистам заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
Генпрокуратура проводила проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. В субботу Курьяков заявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. По его словам, собранных в 1959 году данных хватило, чтобы ответить на вопрос о причине гибели.
"Версий 75. Мы все эти 75 версий разбили на девять групп. Эти группы следующие: прокурору Ивделя было известно о проверке за две недели до нахождения палатки; необоснованное внимание со стороны генеральной прокуратуры СССР – соответственно, за этим делом есть какая-то другая информация о том, что там реально произошло; летающие объекты – светящиеся шары; испытание ракетной техники; ядерный взрыв; ураган, который разорвал палатку; сейсмические явления на Северном Урале; один из туристов выдавал себя за Золотарева, на самом деле это был другой человек, который назывался то Александром, то Семеном; лавина. Мы все эти девять версий проверили и каждой дали свою оценку", - сказал Курьяков.
Доводы, что прокуратура якобы за две недели до обнаружения палатки знала о гибели туристов, проверкой не подтвердились. По словам Курьякова, приказы генпрокуратуры в те годы имели гриф "для служебного пользования", и широкая общественность не имела к ним доступа. Сейчас прокуратура в ходе проверки изучила эти приказы, и выяснилось, что именно ими объяснялось внимание к этому делу со стороны генеральной прокуратуры.
Пресс-конференция, посвященная рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова
15:09
Генпрокуратура оценила расследование гибели группы Дятлова в 1959 году
Что касается летающих объектов, эксперт пришел к выводу, что они были иллюзией, так как двигались по направлению ветра со скоростью ветра. Также было опровергнуто, что эти объекты могут иметь отношение к ракетам: в даты похода туристов был запуск ракеты с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. Версия о ядерном взрыве также не нашла своего подтверждения. Так, были исследованы книги туристов, с которыми они ходили в поход. Выяснилось, что радиационного заражения на них нет.
Курьяков добавил, что версию об урагане прокуратура рассматривала очень серьезно, поскольку в районе перевала Дятлова действительно бывают сильные ветра до 50-70 метров в секунду, которые, по свидетельству местных жителей, сдували людей и оленей. "Ураган не подтвердился. Климатологи эти данные опровергли", - отметил заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО.
Никаких фиксаций сейсмической активности также зарегистрировано не было. По поводу Золотарева выяснилось, что Семен и Александр – это один и тот же человек, поскольку, по заключению эксперта, документы были подписаны одним и тем же лицом, хотя он по-разному себя называл, уточнил заместитель начальника управления.
Перевал Дятлова
14:15
Вопрос о причинах гибели группы Дятлова закрыт, заявила Генпрокуратура
9211010
Обсудить 1
Игорь ЗолотаревГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИвдельСССРПроисшествия
Рекомендуем
Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве
В Польше почтили память жертв Волынской резни
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
Полиция
Депутата из Ингушетии Белхороева обвинили в растрате бюджетных средств
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
Глава МИД Алжира предостерег от вмешательства в ливийский конфликт
Врач держит стетоскоп
Названы признаки рака на ранней стадии у детей
Пресс-конференция, посвященная рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова
Генпрокуратура оценила расследование гибели группы Дятлова в 1959 году
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Истребители РФ сопровождают самолёт ВВС США над Японским морем. Кадры Минобороны
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы способы восстановить легкие после коронавируса
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
Саперы ЛНР обследовали участки планируемых пунктов пропуска в Донбассе
Перевал Дятлова
Вопрос о причинах гибели группы Дятлова закрыт, заявила Генпрокуратура
Передача заключенных Украине представителями ЛНР
Автомобиль с силовиками подорвался на мине в Донбассе, сообщили в ЛНР
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
Стоимость авиаперелетов в Крым снизилась на 25%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:48Рада планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс
17:43Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
Лента новостейМолния