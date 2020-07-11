Генпрокуратура объяснила выводы по делу о гибели группы Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Прокуратура рассмотрела девять основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, восемь из них были опровергнуты, сообщил журналистам заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Генпрокуратура проводила проверку, чтобы выяснить причины гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС . В субботу Курьяков заявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. По его словам, собранных в 1959 году данных хватило, чтобы ответить на вопрос о причине гибели.

"Версий 75. Мы все эти 75 версий разбили на девять групп. Эти группы следующие: прокурору Ивделя было известно о проверке за две недели до нахождения палатки; необоснованное внимание со стороны генеральной прокуратуры СССР – соответственно, за этим делом есть какая-то другая информация о том, что там реально произошло; летающие объекты – светящиеся шары; испытание ракетной техники; ядерный взрыв; ураган, который разорвал палатку; сейсмические явления на Северном Урале; один из туристов выдавал себя за Золотарева , на самом деле это был другой человек, который назывался то Александром, то Семеном; лавина. Мы все эти девять версий проверили и каждой дали свою оценку", - сказал Курьяков.

Доводы, что прокуратура якобы за две недели до обнаружения палатки знала о гибели туристов, проверкой не подтвердились. По словам Курьякова, приказы генпрокуратуры в те годы имели гриф "для служебного пользования", и широкая общественность не имела к ним доступа. Сейчас прокуратура в ходе проверки изучила эти приказы, и выяснилось, что именно ими объяснялось внимание к этому делу со стороны генеральной прокуратуры.

Что касается летающих объектов, эксперт пришел к выводу, что они были иллюзией, так как двигались по направлению ветра со скоростью ветра. Также было опровергнуто, что эти объекты могут иметь отношение к ракетам: в даты похода туристов был запуск ракеты с полигона Капустин Яр, но с перевала Дятлова ее не было бы видно. Версия о ядерном взрыве также не нашла своего подтверждения. Так, были исследованы книги туристов, с которыми они ходили в поход. Выяснилось, что радиационного заражения на них нет.

Курьяков добавил, что версию об урагане прокуратура рассматривала очень серьезно, поскольку в районе перевала Дятлова действительно бывают сильные ветра до 50-70 метров в секунду, которые, по свидетельству местных жителей, сдували людей и оленей. "Ураган не подтвердился. Климатологи эти данные опровергли", - отметил заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО.