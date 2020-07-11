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В Польше почтили память жертв Волынской резни
Память жертв Волынской резни почтили в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:21
волынская резня
украинская повстанческая армия
верховная рада украины
организация украинских националистов
крайова
варшава
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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волынская резня, украинская повстанческая армия, верховная рада украины, организация украинских националистов, крайова, варшава, в мире

В Польше почтили память жертв Волынской резни

15:21 11.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве
Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Память жертв Волынской резни почтили в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
5 января, 06:08
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
В субботу у памятника в Волынском сквере в варшавском районе Золибож собрались потомки жертв Волынской резни, представители правительства, органов госуправления, местных властей, общественных и молодежных организаций.
В этом году памятные мероприятия проходят без особого размаха, так как на следующий день – в воскресенье – состоится второй тур выборов президента. В частности, представители властей воздержались от речей во время торжественного митинга.
Собравшиеся возложили венки к памятнику жертвам Волынской резни, был дан ружейный салют.
Ранее венки возложили также к памятнику Неизвестному солдату на площади Пилсудского в Варшаве.
В этот день в храмах Польши проходят богослужения в память жертв Волынской резни.
Участники марша националистов в Киеве
3 июня 2019, 14:36
Польша и Израиль возмутились открытием на Украине памятника лидеру УПА*
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Запрещенная в России экстремистская организация
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
13 мая, 19:32Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему Польша заявила о "вине" СССР за Вторую мировую МИД Польши подверг критике позицию Берлина, напомнившего об ответственности нацистов за начало Второй мировой войны, и заявил, что часть вины также лежит на Советском Союзе. Эксперт Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем было продиктовано заявление Варшавы.
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Волынская резняУкраинская повстанческая армияВерховная Рада УкраиныОрганизация украинских националистовКрайоваВаршаваВ мире
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