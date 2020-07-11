В Польше почтили память жертв Волынской резни

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Память жертв Волынской резни почтили в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.

В субботу у памятника в Волынском сквере в варшавском районе Золибож собрались потомки жертв Волынской резни, представители правительства, органов госуправления, местных властей, общественных и молодежных организаций.

В этом году памятные мероприятия проходят без особого размаха, так как на следующий день – в воскресенье – состоится второй тур выборов президента. В частности, представители властей воздержались от речей во время торжественного митинга.

Собравшиеся возложили венки к памятнику жертвам Волынской резни, был дан ружейный салют.

Ранее венки возложили также к памятнику Неизвестному солдату на площади Пилсудского в Варшаве

В этот день в храмах Польши проходят богослужения в память жертв Волынской резни.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН УПА * является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.