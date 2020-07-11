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Депутата из Ингушетии Белхороева обвинили в растрате бюджетных средств
Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, ему предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:20
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия

Депутата из Ингушетии Белхороева обвинили в растрате бюджетных средств

15:20 11.07.2020
128
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, ему предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Белхороева в рамках возбужденного уголовного дела. По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.
"... Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате денежных средств фонда в сумме порядка 19 миллионов рублей. Сообщается, что Белхороеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Город Евпатория
2 июля, 16:10
В Евпатории депутата горсовета с помощницей обвинили в вымогательстве
020010
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияПроисшествия
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