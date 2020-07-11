Депутата из Ингушетии Белхороева обвинили в растрате бюджетных средств

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд арестовал депутата народного собрания Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, ему предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Белхороева в рамках возбужденного уголовного дела. По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.

"... Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.