https://ria.ru/20200711/1574212967.html
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем российскими истребителями. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:25
2020-07-11T17:12
россия
су-35с
японское море
черное море
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ввс сша
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
япония
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5
россия
японское море
черное море
балтийское море
япония
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Истребители РФ сопровождают самолёт ВВС США над Японским морем. Кадры Минобороны
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями самолёта-разведчика ВВС США над Японским морем.
2020-07-11T15:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-35с, японское море, черное море, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ввс сша, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), япония, в мире