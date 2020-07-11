Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200711/1574212967.html
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем российскими истребителями. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:12
россия
су-35с
японское море
черное море
балтийское море
воздушно-космические силы россии
ввс сша
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212573_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_72cbcf41a049ee0b0650b5a7d7598ff1.jpg
https://ria.ru/20200629/1573633956.html
5
россия
японское море
черное море
балтийское море
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Истребители РФ сопровождают самолёт ВВС США над Японским морем. Кадры Минобороны
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями самолёта-разведчика ВВС США над Японским морем.
2020-07-11T15:25
true
PT0M33S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212573_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_72cbcf41a049ee0b0650b5a7d7598ff1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212573_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3095c93c24b7a41ab0d45bccfca2724e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212573_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_86309c5fe75982c6e23c96ffbd8de594.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, су-35с, японское море, черное море, балтийское море, воздушно-космические силы россии, ввс сша, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), япония, в мире

Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями

15:25 11.07.2020 (обновлено: 17:12 11.07.2020)
6194
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем российскими истребителями.
На кадрах, снятых из истребителей, виден американский борт.
Ранее в ведомстве сообщили, что средства ПВО обнаружили над Японским морем американский RC-135. В воздух подняли Су-35с и МиГ-31бм.
Они сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. Позднее, после того как американский борт сменил курс от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром.
Полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, подчеркнули в Минобороны.
Летом дежурные силы ПВО три раза обнаруживали американские самолеты над Черным морем, а в середине июня над Балтийским морем заметили бомбардировщики В-52H.
Истребитель СУ-27
29 июня, 15:42
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
167103212326
Обсудить 5
РоссияСу-35СЯпонское мореЧерное мореБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииВВС СШАМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Роскосмос" ответил на твит Илона Маска о Сергее Королеве
Кадры учений крейсера Петр Великий в Баренцевом море
Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
В ГБР рассказали о перспективах уголовных дел против Порошенко
Выкорчеванное с корнем дерево в результате сильного урагана в Москве
Названы причины погодных аномалий в России
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей
Алексей Резников
В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Собор Святой Софии в Стамбуле
В РПЦ не ожидают скорого пересмотра решения о статусе собора Святой Софии
Заключенный Джеффри Эпштейн
"Словами нельзя выразить". Кто поставлял девушек в дома богачей в США
Врач держит стетоскоп
Названы признаки рака на ранней стадии у детей
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы способы восстановить легкие после коронавируса
Персонаж игры Super Mario компании Nintendo
Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за 114 тысяч долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:48Рада планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс
17:43Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
17:33Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
17:29На двух американских базах в Японии ввели режим изоляции
17:27Рудковская "унизила" Риту Дакоту из-за люксовых сумок
17:26Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
Лента новостейМолния