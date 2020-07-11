Роспотребнадзор в Хабаровском крае призвал продлить меры против COVID-19

ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости. Главный санитарный врач Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предписывает продлить введенные из-за COVID-19 ограничения в регионе по 7 августа, что связано с ростом количества заболевших, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ранее сообщалось, что с 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и некоторые промтоварные магазины. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Меры действуют в крае до 12 июля. Однако в связи с тем, что количество заболевших не снижается, власти региона не исключали возвращения к более строгим ограничениям.

"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не имеющей тенденции к улучшению в течение двух предыдущих недель, предписываю: сохранить все ограничения, установленные постановлением правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 года "О снятии отдельных ограничительных мероприятий…", до 7 августа 2020 года, или на два инкубационных периода", - говорится в постановлении Зайцевой, текст которого приводит Роспотребнадзор.

Отмечается, что документ будет направлен в правительство края.

По данным краевого минздрава, в субботу зарегистрированы 103 новых случая заболевания инфекцией, в пятницу было 100 новых случаев, в четверг - 96. Всего с начала пандемии в крае заболели более 5,2 тысячи человек, из них 37 умерли. Более 2,6 тысячи человек вылечились. В настоящее время 35 пациентов инфекционных госпиталей находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.