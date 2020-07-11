https://ria.ru/20200711/1574212910.html
Роспотребнадзор в Хабаровском крае призвал продлить меры против COVID-19
Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предписывает продлить введенные из-за COVID-19 ограничения в регионе по 7 августа, что связано с... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:17
2020-07-11T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна зайцева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна зайцева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край
ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости.
Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева
предписывает продлить введенные из-за COVID-19 ограничения в регионе по 7 августа, что связано с ростом количества заболевших, сообщает управление Роспотребнадзора
по региону.
Ранее сообщалось, что с 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и некоторые промтоварные магазины. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Меры действуют в крае до 12 июля. Однако в связи с тем, что количество заболевших не снижается, власти региона не исключали возвращения к более строгим ограничениям.
"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не имеющей тенденции к улучшению в течение двух предыдущих недель, предписываю: сохранить все ограничения, установленные постановлением правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 года "О снятии отдельных ограничительных мероприятий…", до 7 августа 2020 года, или на два инкубационных периода", - говорится в постановлении Зайцевой, текст которого приводит Роспотребнадзор.
Отмечается, что документ будет направлен в правительство края.
По данным краевого минздрава, в субботу зарегистрированы 103 новых случая заболевания инфекцией, в пятницу было 100 новых случаев, в четверг - 96. Всего с начала пандемии в крае заболели более 5,2 тысячи человек, из них 37 умерли. Более 2,6 тысячи человек вылечились. В настоящее время 35 пациентов инфекционных госпиталей находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.