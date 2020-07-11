https://ria.ru/20200711/1574212610.html
Более 20 тысяч домохозяйств Эстонии остались без света из-за ветра
Более 20 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба электрокомпании Elektrilevi. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:09
2020-07-11T15:09
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:313:3083:2047_1400x0_80_0_0_2de62f8b13909a55eb9162e2102ca0d7.jpg
https://ria.ru/20200711/1574207993.html
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:313:3083:2047_1400x0_80_0_0_2de62f8b13909a55eb9162e2102ca0d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_128:0:2857:2047_1400x0_80_0_0_acaf1b8fb380c47ec688f4254b01630f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_469:0:2516:2047_1400x0_80_0_0_2c1fa32638d565f6d3dd94be8f7c37b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл - РИА Новости.
Более 20 тысяч домохозяйств в Эстонии
остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба электрокомпании Elektrilevi.
"Сильный ветер в субботу по состоянию на середину дня обесточил 20,3 тысячи домохозяйств, большинство из них в Пярнуском и Рапласком уездах. Ветер ломает деревья, которые падают на электролинии и вызывают многочисленные повреждения. Штормовой ветер продолжает смещаться на другие уезды, и можно предположить, что это приведет к новым поломкам", - говорится в сообщении.
Служба погоды Эстонии сообщила, что наступающая с запада ложбина низкого давления активизировалась и повлияла на усиление ветра. На материковой части страны порывы ветра достигают 25 метров в секунду, на западе материковой части и на островах - до 27 метров в секунду. В ночь на воскресенье ложбина низкого давления отступит, и небо прояснится.