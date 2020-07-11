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Более 20 тысяч домохозяйств Эстонии остались без света из-за ветра
Более 20 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба электрокомпании Elektrilevi. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:09
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РИА Новости
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353
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эстония, в мире

Более 20 тысяч домохозяйств Эстонии остались без света из-за ветра

15:09 11.07.2020
163
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба электрокомпании Elektrilevi.
"Сильный ветер в субботу по состоянию на середину дня обесточил 20,3 тысячи домохозяйств, большинство из них в Пярнуском и Рапласком уездах. Ветер ломает деревья, которые падают на электролинии и вызывают многочисленные повреждения. Штормовой ветер продолжает смещаться на другие уезды, и можно предположить, что это приведет к новым поломкам", - говорится в сообщении.
Служба погоды Эстонии сообщила, что наступающая с запада ложбина низкого давления активизировалась и повлияла на усиление ветра. На материковой части страны порывы ветра достигают 25 метров в секунду, на западе материковой части и на островах - до 27 метров в секунду. В ночь на воскресенье ложбина низкого давления отступит, и небо прояснится.
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