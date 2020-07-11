Более 20 тысяч домохозяйств Эстонии остались без света из-за ветра

"Сильный ветер в субботу по состоянию на середину дня обесточил 20,3 тысячи домохозяйств, большинство из них в Пярнуском и Рапласком уездах. Ветер ломает деревья, которые падают на электролинии и вызывают многочисленные повреждения. Штормовой ветер продолжает смещаться на другие уезды, и можно предположить, что это приведет к новым поломкам", - говорится в сообщении.