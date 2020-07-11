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Генпрокуратура оценила расследование гибели группы Дятлова в 1959 году
Нарушения в уголовном деле о гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году имеются, но они не повлияли на итоговые выводы, оснований не... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:16
россия
генеральная прокуратура рф
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происшествия
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353
60
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353
60
россия, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Генпрокуратура оценила расследование гибели группы Дятлова в 1959 году

15:09 11.07.2020 (обновлено: 15:16 11.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова
Пресс-конференция, посвященная рассекреченным данным материалов уголовного дела и расследованию гибели группы Игоря Дятлова
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Нарушения в уголовном деле о гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году имеются, но они не повлияли на итоговые выводы, оснований не доверять материалам дела нет, сообщил журналистам в субботу замначальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.
Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. По его словам, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов.
"В деле есть нарушения, но они не повлияли на итоговые выводы. Если бы подобное дело расследовалось сейчас, оно бы расследовалось на совершенно другом уровне", - сказал Курьяков.
Перевал Дятлова
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По его словам, была проведена экспертиза этого дела.
"Необходимо было определить один из главных аргументов людей, профессионально или лично занимающихся темой Дятлова, - является ли уголовное дело настоящим уголовным делом и насколько можно верить собранным там доказательствам, поскольку других данных у нас не было. Естественно, для того, чтобы задавать вопросы экспертам, мы могли ссылаться только на уголовное дело 1959 года", - пояснил заместитель начальника управления.
По его словам, из архива были запрошены 10 уголовных дел, прекращенных по таким же статьям по фактам смерти при различных обстоятельствах в 1959, 1960 и 1961 годах. И все эти дела были направлены на сравнительно-документарную экспертизу в Уральский государственный юридический университет.
"И три ученых-юриста провели экспертизу и сделали вывод, что дело Дятлова, конечно, расследовано с определенными нарушениями. Есть листы, где нет подписей понятых, но уровень расследования уголовного дела соответствует уровню расследования подобных уголовных дел, который существовал в те годы, потому что не было печатных машинок, не было компьютеров, нельзя было быстро исправить, не было ксероксов. Копии снимались так – перепечатывались без подписей и вшивались в уголовное дело, и так далее. Так вот у нас есть экспертная оценка ученых-юристов о том, что материалы уголовного дела достоверны и ими можно пользоваться", - подчеркнул Курьяков.
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
13:37
В Генпрокуратуре рассказали о данных по гибели группы Дятлова
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РоссияГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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