На Украине тестируют четыре препарата для лечения COVID-19

Отмечается, что после получения результатов будут сделаны выводы о возможности использования препаратов в лечении коронавирусной болезни.

По последним данным минздрава Украины, в стране выявлены 52 843 случая COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1372 человека, выздоровел 25 661 человек.