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На Украине тестируют четыре препарата для лечения COVID-19
Четыре препарата тестируются в данный момент для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине, сообщила в субботу пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:06
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине тестируют четыре препарата для лечения COVID-19

15:06 11.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Четыре препарата тестируются в данный момент для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"Минздрав Украины с целью изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с заболеванием COVID-19 позволил проведение клинических испытаний четырех лекарственных средств отечественного производства: "Амизон Макс", "Амиксин IC", "Биовен", "Корвитин". Некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Отмечается, что после получения результатов будут сделаны выводы о возможности использования препаратов в лечении коронавирусной болезни.
По последним данным минздрава Украины, в стране выявлены 52 843 случая COVID-19, из них 800 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1372 человека, выздоровел 25 661 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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