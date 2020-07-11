https://ria.ru/20200711/1574212362.html
На крупнейшей в Ереване мусорной свалке продолжается тушение пожара
Пожарные третий день борются с огнем на крупнейшей в Ереване мусорной свалке в окраинном районе Нубарашен, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:02
2020-07-11T15:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс армении, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости.
Пожарные третий день борются с огнем на крупнейшей в Ереване
мусорной свалке в окраинном районе Нубарашен, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.
"На месте работают пожарные отряды управления спасательной службы МЧС по Еревану, оперативная группа по организации спасательных работ, задействованы четыре водовоза и шесть единиц специальной техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что на свалке горит мусор на территории площадью четыре гектара. "Пожарные использовали около 314 тонн воды", - заявили в пресс-службе.
Сигнал о возгорании на нубарашенской свалке поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления вечером 9 июля, к утру пятницы огонь удалось локализовать, но пожар ликвидирован не был.