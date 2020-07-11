На крупнейшей в Ереване мусорной свалке продолжается тушение пожара

ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости. Пожарные третий день борются с огнем на крупнейшей в Пожарные третий день борются с огнем на крупнейшей в Ереване мусорной свалке в окраинном районе Нубарашен, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.

"На месте работают пожарные отряды управления спасательной службы МЧС по Еревану, оперативная группа по организации спасательных работ, задействованы четыре водовоза и шесть единиц специальной техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что на свалке горит мусор на территории площадью четыре гектара. "Пожарные использовали около 314 тонн воды", - заявили в пресс-службе.