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На крупнейшей в Ереване мусорной свалке продолжается тушение пожара
Пожарные третий день борются с огнем на крупнейшей в Ереване мусорной свалке в окраинном районе Нубарашен, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:08
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На крупнейшей в Ереване мусорной свалке продолжается тушение пожара

15:02 11.07.2020 (обновлено: 15:08 11.07.2020)
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© Sputnik / Asatur Yesayants Мусорная свалка в Нубарашене, Армения
Мусорная свалка в Нубарашене, Армения
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕРЕВАН, 11 июл – РИА Новости. Пожарные третий день борются с огнем на крупнейшей в Ереване мусорной свалке в окраинном районе Нубарашен, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.
"На месте работают пожарные отряды управления спасательной службы МЧС по Еревану, оперативная группа по организации спасательных работ, задействованы четыре водовоза и шесть единиц специальной техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что на свалке горит мусор на территории площадью четыре гектара. "Пожарные использовали около 314 тонн воды", - заявили в пресс-службе.
Сигнал о возгорании на нубарашенской свалке поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления вечером 9 июля, к утру пятницы огонь удалось локализовать, но пожар ликвидирован не был.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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