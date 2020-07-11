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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200711/1574212307.html
В РПЦ не ожидают скорого пересмотра решения о статусе собора Святой Софии
Решение властей Турции о преобразовании музея - собора Святой Софии - в мечеть вряд ли будет пересмотрено в ближайшее время, заявил глава синодального отдела... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T16:08
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
турция
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353
60
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ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, турция, стамбул

В РПЦ не ожидают скорого пересмотра решения о статусе собора Святой Софии

15:01 11.07.2020 (обновлено: 16:08 11.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Решение властей Турции о преобразовании музея - собора Святой Софии - в мечеть вряд ли будет пересмотрено в ближайшее время, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о переводе собора в мечеть и начале в нем мусульманских богослужений. В Русской православной церкви с сожалением восприняли это решение.

"Сейчас не очень понятно, каким образом это решение (президента Турции Тайипа Эрдогана о переводе музея в мечеть – Прим. ред.) может быть переиграно, по крайней мере, в ближайшее время. После того, как оно было принято, надежды на то, что что-то изменится в ближайшее время, наверное, уже нет. А в перспективе история, конечно, будет расставлять все по своим местам", — сказал Легойда в эфире телеканала "СПАС".

Он также отметил огромное значение храма Святой Софии для всего мира. "Понятно, что формально это является внутренним вопросом Турции, но есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений. Это решение будет воспринято в христианском мире негативно. Ожидать какой-то другой реакции со стороны христиан, конечно, не приходится", — подытожил представитель Русской церкви.
Ранее, комментируя РИА Новости решение турецких властей, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений и будет негативно воспринято в России, а также осложнит межгосударственные контакты.
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Вчера, 21:10Религия и мировоззрение
Святая София — снова мечеть. Чем чревато решение Эрдогана
Ранее Легойда отмечал, что призывы патриарха Московского и вся Руси Кирилла в отношении статуса Святой Софии не были услышаны. В начале июля патриарх заявил, что смена статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией.
Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
4512106
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаТурцияСтамбул
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