В РПЦ не ожидают скорого пересмотра решения о статусе собора Святой Софии

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Решение властей Турции о преобразовании музея - собора Святой Софии - в мечеть вряд ли будет пересмотрено в ближайшее время, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о переводе собора в мечеть и начале в нем мусульманских богослужений. В Русской православной церкви с сожалением восприняли это решение.
"Сейчас не очень понятно, каким образом это решение (президента Турции Тайипа Эрдогана о переводе музея в мечеть – Прим. ред.) может быть переиграно, по крайней мере, в ближайшее время. После того, как оно было принято, надежды на то, что что-то изменится в ближайшее время, наверное, уже нет. А в перспективе история, конечно, будет расставлять все по своим местам", — сказал Легойда в эфире телеканала "СПАС".
Он также отметил огромное значение храма Святой Софии для всего мира. "Понятно, что формально это является внутренним вопросом Турции, но есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений. Это решение будет воспринято в христианском мире негативно. Ожидать какой-то другой реакции со стороны христиан, конечно, не приходится", — подытожил представитель Русской церкви.
Ранее, комментируя РИА Новости решение турецких властей, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений и будет негативно воспринято в России, а также осложнит межгосударственные контакты.
Ранее Легойда отмечал, что призывы патриарха Московского и вся Руси Кирилла в отношении статуса Святой Софии не были услышаны. В начале июля патриарх заявил, что смена статуса храма Святой Софии в Стамбуле отзовется глубокой болью в русском народе, сохранение же нейтральности послужит развитию отношений между Россией и Турцией.
Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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