В РПЦ не ожидают скорого пересмотра решения о статусе собора Святой Софии

"Сейчас не очень понятно, каким образом это решение (президента Турции Тайипа Эрдогана о переводе музея в мечеть – Прим. ред.) может быть переиграно, по крайней мере, в ближайшее время. После того, как оно было принято, надежды на то, что что-то изменится в ближайшее время, наверное, уже нет. А в перспективе история, конечно, будет расставлять все по своим местам", — сказал Легойда в эфире телеканала "СПАС".