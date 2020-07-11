https://ria.ru/20200711/1574212246.html
Власти должны решительнее бороться с кризисом, заявил Кудрин
Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:59
2020-07-11T15:21
российская экономическая школа
алексей кудрин
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская экономическая школа, алексей кудрин, экономика
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы
(РЭШ).
"Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож (на кризисы предыдущих лет - ред.), и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно", - заявил Кудрин.
Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов российское правительство действовало быстрее, чем другие страны, поэтому РФ удалось успешно с ним справиться.
Глава Счетной палаты отметил, в частности, что низкий уровень долговой нагрузки России является хорошим резервом для борьбы с кризисом, который властям надо было серьезнее разыграть во время пандемии.
"Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2-3 триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику", - сказал Кудрин. "Я поддерживаю позицию экономистов, когда они говорили, что нужно больше поддерживать российскую экономику в этот кризис", - добавил он.