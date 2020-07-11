Власти должны решительнее бороться с кризисом, заявил Кудрин

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин , выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

"Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож (на кризисы предыдущих лет - ред.), и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно", - заявил Кудрин.

Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов российское правительство действовало быстрее, чем другие страны, поэтому РФ удалось успешно с ним справиться.

Глава Счетной палаты отметил, в частности, что низкий уровень долговой нагрузки России является хорошим резервом для борьбы с кризисом, который властям надо было серьезнее разыграть во время пандемии.