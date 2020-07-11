Российский препарат от COVID-19 первыми получат страны Латинской Америки

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Бразилия и страны Латинской Америки, где резко увеличивается количество инфицированных коронавирусом, первыми получат препарат "Авифавир", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что "сейчас многим странам не хватает противовирусных препаратов, мы можем эту потребность заполнить".