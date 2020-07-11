https://ria.ru/20200711/1574212214.html
Российский препарат от COVID-19 первыми получат страны Латинской Америки
Бразилия и страны Латинской Америки, где резко увеличивается количество инфицированных коронавирусом, первыми получат препарат "Авифавир", рассказал глава... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:01
2020-07-11T15:01
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение нового коронавируса
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
бразилия
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https://ria.ru/20200710/1574184233.html
4
латинская америка
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829545_0:183:2990:1865_1400x0_80_0_0_ecd2d8e6a11d993a306cd203fd6b9676.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бразилия, экономика