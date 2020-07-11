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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574212214.html
Российский препарат от COVID-19 первыми получат страны Латинской Америки
Бразилия и страны Латинской Америки, где резко увеличивается количество инфицированных коронавирусом, первыми получат препарат "Авифавир", рассказал глава... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:01
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение нового коронавируса
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
бразилия
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латинская америка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бразилия, экономика

Российский препарат от COVID-19 первыми получат страны Латинской Америки

15:01 11.07.2020
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Бразилия и страны Латинской Америки, где резко увеличивается количество инфицированных коронавирусом, первыми получат препарат "Авифавир", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"К нам поступил запрос из более чем 50 стран, и, безусловно, для нас приоритетом являются те страны, где резко увеличивается количество коронавирусных инфицированных. Это, безусловно, Бразилия и многие другие страны Латинской Америки", - заявил Дмитриев в интервью по Skype на канале "Россия 1".
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Он добавил, что "сейчас многим странам не хватает противовирусных препаратов, мы можем эту потребность заполнить".
Сообщалось, что Минпромторг РФ ранее получил заявки на поставку "Авифавира" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)БразилияЭкономика
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