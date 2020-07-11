https://ria.ru/20200711/1574212182.html
Число зараженных коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 143, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:57
2020-07-11T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_20c5d369204417c223248f9e2d077e82.jpg
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_20c5d369204417c223248f9e2d077e82.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1809:1356_1400x0_80_0_0_957581aa6a14bac6a0bdfbbfaaae7430.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1357:1356_1400x0_80_0_0_8bc52dc018f129b1571a7fe24a4b13da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, чехия, в мире
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 143, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, общее число заразившихся достигло 13 062, за все время в стране скончались 352 человека с COVID-19.
В настоящий момент коронавирусом в Чехии продолжают болеть 4 501 человек, из них 148 находятся в больницах. Вылечились более 8,2 тысячи заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.