Число зараженных коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 143, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, общее число заразившихся достигло 13 062, за все время в стране скончались 352 человека с COVID-19.

В настоящий момент коронавирусом в Чехии продолжают болеть 4 501 человек, из них 148 находятся в больницах. Вылечились более 8,2 тысячи заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.