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Число зараженных коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 143, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, чехия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч

14:57 11.07.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 13 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 143, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, общее число заразившихся достигло 13 062, за все время в стране скончались 352 человека с COVID-19.
В настоящий момент коронавирусом в Чехии продолжают болеть 4 501 человек, из них 148 находятся в больницах. Вылечились более 8,2 тысячи заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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