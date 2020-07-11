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Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Белхороева
Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, ему предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:16
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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353
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следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия

Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Белхороева

14:56 11.07.2020 (обновлено: 15:16 11.07.2020)
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© Фото : Народное собрание Республики ИнгешетияЯкуб Белхороев
Якуб Белхороев
© Фото : Народное собрание Республики Ингешетия
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, ему предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Белхороева в рамках возбужденного уголовного дела. По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.
"... Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате денежных средств фонда в сумме порядка 19 миллионов рублей. Сообщается, что Белхороеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов
7 февраля, 12:10
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияПроисшествия
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