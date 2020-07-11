Суд арестовал депутата народного собрания Ингушетии Белхороева

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Ингушетии - депутата народного собрания республики Белхороева в рамках возбужденного уголовного дела. По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.