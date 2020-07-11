https://ria.ru/20200711/1574211875.html
В КБР помогут устроить в детсад ребенка-инвалида
Министерство просвещения Кабардино-Балкарии поможет устроить в дошкольное учреждение ребенка-инвалида, против обучения которого с другими детьми выступают их... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:48
2020-07-11T14:48
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), общество
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости.
Министерство просвещения Кабардино-Балкарии
поможет устроить в дошкольное учреждение ребенка-инвалида, против обучения которого с другими детьми выступают их родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минпроса.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мать отстающего в развитии ребенка-инвалида из Кабардино-Балкарии рассказывает, что ей с трудом удалось договориться об устройстве мальчика в частный детский сад. Но вскоре после того, как она привела ребенка в детсад, ей позвонила воспитательница и попросила забрать мальчика, так как мать одного из детей выступила против того, чтобы ее ребенок обучался вместе с другими детьми.
"После того как мы встретимся с мамой ребенка, ознакомимся с имеющимися у нее на руках документами, в том числе с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, примем решение, куда, в какое именно образовательное учреждение направить мальчика. К его судьбе мы не останемся безучастны, жаль, что с этим вопросом мама не обратилась сразу же в департамент образования", – говорится в сообщении министерства.