В КБР помогут устроить в детсад ребенка-инвалида

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мать отстающего в развитии ребенка-инвалида из Кабардино-Балкарии рассказывает, что ей с трудом удалось договориться об устройстве мальчика в частный детский сад. Но вскоре после того, как она привела ребенка в детсад, ей позвонила воспитательница и попросила забрать мальчика, так как мать одного из детей выступила против того, чтобы ее ребенок обучался вместе с другими детьми.