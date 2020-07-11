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Прокуратура проводит проверку после ДТП в Ростовской области
Прокуратура Ростовской области организовала проверку после аварии, в которой погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:47
волгодонск
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
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353
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волгодонск, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Прокуратура проводит проверку после ДТП в Ростовской области

14:47 11.07.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку после аварии, в которой погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщил журналистам представитель ведомства.
Как ранее сообщало управление регионального ГИБДД, авария произошла около 11.30 мск субботы на 67-м километре автодороги Ростов-на-Дону - Волгодонск. По предварительной информации, водитель KIA выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-2112". Погибли пять человек, в том числе ребенок.
По информации прокуратуры региона, четверо погибших находились в "ВАЗ-2112" и один человек – водитель – в KIA. В аварии никто из находившихся в автомобилях не выжил.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - сказал представитель ведомства.
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