Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 820 тысяч

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 27,1 тысячи и составляет 820 916, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 283 407 человек, выздоровели 515 385 человек (19 873 за сутки), умерли 22 123 (519 за сутки).

В пятницу сообщалось о 793 802 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 26,5 тысячи), днем ранее – 767 296 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 24,8 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 238 461 (7 862 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад : 130 261 заболевших (3 680 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели , где выявлены 109 140 заболевших (2 089 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,2 миллиона случаев заражения, свыше 555 тысяч человек скончались.