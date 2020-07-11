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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 820 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 27,1 тысячи и составляет 820 916, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
индия
в мире
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели, индия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 820 тысяч

14:46 11.07.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 27,1 тысячи и составляет 820 916, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 283 407 человек, выздоровели 515 385 человек (19 873 за сутки), умерли 22 123 (519 за сутки).
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В пятницу сообщалось о 793 802 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 26,5 тысячи), днем ранее – 767 296 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 24,8 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 238 461 (7 862 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 130 261 заболевших (3 680 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 109 140 заболевших (2 089 за сутки).
Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
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Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,2 миллиона случаев заражения, свыше 555 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДелиИндияВ мире
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