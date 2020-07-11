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ЛНР предоставила гарантии безопасности для оборудования новых КПП
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики предоставили украинской стороне гарантии безопасности для оборудования двух новых пунктов пропуска у... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:36
ольга кобцева
сцкк
донецкая народная республика
луганская область
оон
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ольга кобцева, сцкк, донецкая народная республика, луганская область, оон, украина, в мире

ЛНР предоставила гарантии безопасности для оборудования новых КПП

14:36 11.07.2020
309
© РИА НовостиПункт пропуска "Станица Луганская"
Пункт пропуска Станица Луганская
© РИА Новости
Пункт пропуска "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики предоставили украинской стороне гарантии безопасности для оборудования двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в режиме видеоконференции. По итогам заседания пресс-служба офиса президента Украины заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе поддержала открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области в течение следующих четырех месяцев. В субботу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения.
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"Готовность со стороны ЛНР начать создавать инфраструктуру была еще 1 мая. Со своей стороны, мы предоставили режим безопасности (представителям Киева - ред.) на весь период времени (создания КПВВ - ред.) с 1 мая по 31 августа", - пояснила Кобцева.
Она уточнила, что украинская сторона со своей стороны саботировала данный процесс и предоставила режим безопасности только с 10 июля 2020 года.
"С нашей стороны были продлены взятые ранее на себя обязательства по предоставлению режима безопасности до окончания создания инфраструктуры 10 ноября 2020 года", - дополнила представитель республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
10:28
В ЛНР начали оборудовать новые КПП
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Ольга КобцеваСЦККДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьООНУкраинаВ мире
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