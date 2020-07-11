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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Московский главк МЧС распространил в субботу экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в течение дня. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:26
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

14:36 11.07.2020 (обновлено: 15:26 11.07.2020)
1141
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил в субботу экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в течение дня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 15 до 21 часа 11 июля местами по городу Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку "грозы резко ухудшают видимость на дороге".
Находясь на улице, следует укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Ведомство рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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