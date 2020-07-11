https://ria.ru/20200711/1574211525.html
Российское посольство сообщило о вывозном рейсе из Уганды 17 июля
Посольство РФ сообщило о вывозном рейсе из Уганды в Москву 17 июля. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:31
2020-07-11T14:32
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
москва
аккра
уганда
дар-эс-салам
шереметьево (аэропорт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_69723225b5861f8478aa80dc29896d1f.jpg
https://ria.ru/20200711/1574200310.html
москва
аккра
уганда
дар-эс-салам
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_69723225b5861f8478aa80dc29896d1f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b04f3daa46ff38b31edb1d6a12065c02.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_887:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_205f9891c4d0768d8401c923fa4af488.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, москва, аккра, уганда, дар-эс-салам, шереметьево (аэропорт), общество
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Посольство РФ сообщило о вывозном рейсе из Уганды
в Москву
17 июля.
"По предварительной информации, 17 июля с.г. авиакомпанией Royal Flight будет осуществлен вывозной рейс из Энтеббе в Москву по общему транзитному маршруту Москва – Дар-эс-Салам
– Монровия
– Аккра
– Яунде – Энтеббе – Найроби
– Дар-эс-Салам – Амман
– Москва (Шереметьево
)", - говорится в сообщении российской дипмисии в Facebook
.
❗️ ВНИМАНИЕ ❗️
✈️ По предварительной информации, 17 июля с.г. авиакомпанией Royal Flight будет осуществлен вывозной...Опубликовано Посольство России в Уганде/Embassy of Russia in Uganda Суббота, 11 июля 2020 г.
Отмечается, что по решению оперативного штаба правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции рейс будет бесплатным для всех пассажиров.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.