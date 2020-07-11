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В Крым за первые десять дней приехали около 400 тысяч туристов
Около 400 тысяч отдыхающих прибыли в Крым за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других регионов России в связи с COVID-19, сообщил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика крым
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество

В Крым за первые десять дней приехали около 400 тысяч туристов

14:30 11.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Около 400 тысяч отдыхающих прибыли в Крым за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других регионов России в связи с COVID-19, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
"То, что касается туристического потока, за первые 10 дней (с 1 июля – ред.) Крым получил уже 400 тысяч туристов", - сказал Волченко, добавив, что всего в июле полуостров посетит порядка 1,5 миллиона туристов.
Он добавил, что эти цифры сопоставимы с прошлогодними. Ранее министр отметил, что, по самым пессимистичным прогнозам, высокий курортный сезон в текущем году продлится минимум до октября.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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