https://ria.ru/20200711/1574211431.html
В Крым за первые десять дней приехали около 400 тысяч туристов
Около 400 тысяч отдыхающих прибыли в Крым за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других регионов России в связи с COVID-19, сообщил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:30
2020-07-11T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика крым
общество
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1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости.
Около 400 тысяч отдыхающих прибыли в Крым
за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других регионов России в связи с COVID-19, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко
.
"То, что касается туристического потока, за первые 10 дней (с 1 июля – ред.) Крым получил уже 400 тысяч туристов", - сказал Волченко, добавив, что всего в июле полуостров посетит порядка 1,5 миллиона туристов.
Он добавил, что эти цифры сопоставимы с прошлогодними. Ранее министр отметил, что, по самым пессимистичным прогнозам, высокий курортный сезон в текущем году продлится минимум до октября.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.