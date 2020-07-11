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Врач считает, что Хабаровску грозит вспышка COVID-19 после митинга
Несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного по обвинению в причастности к ОПГ и организации убийств губернатора Сергей Фургала, может... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/48/1494294845_0:167:3047:1881_1400x0_80_0_0_17931b39ea85dd1b9d6b087c6659c313.jpg
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Врач считает, что Хабаровску грозит вспышка COVID-19 после митинга

14:33 11.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГородская набережная вдоль реки Амур в Хабаровске
Городская набережная вдоль реки Амур в Хабаровске
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 11 июл – РИА Новости. Несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного по обвинению в причастности к ОПГ и организации убийств губернатора Сергей Фургала, может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости заведующий инфекционным отделением детской краевой больницы Алексей Николаев.
Ранее сообщалось, что несанкционированный митинг в поддержку находящегося в СИЗО в Москве главы региона прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи. Мэрия города ранее заявляла, что не получала заявок на проведение этого митинга, но и не одобрит его, так как все массовые мероприятия запрещены из-за пандемии. По данным краевого УМВД, в несанкционированной акции приняли участие до 12 тысяч человек. Как сообщал корреспондент агентства, многие из участников были без медицинских масок.
"Как врач, не исключаю прироста заболевших после массовых мероприятий, особенно если часть людей была не в масках. Пример тому - США, где после недавних массовых беспорядков, отмечался кратный рост COVID-инфицированных. Средний инкубационный период (коронавируса) - 5-7 дней", - сказал Николаев.
Он уточнил, что сейчас на базе детской инфекционной больницы создан COVID-госпиталь, где проходят лечение заболевшие этой инфекцией разных возрастов. В настоящее время там находятся около 20 взрослых, старше 40 лет. Взрослые люди, тяжелее переносят инфекцию, чем дети и молодежь.
Города России. Хабаровск
13:11
В МВД сообщили подробности митингов в Хабаровском крае
Собеседник напомнил, что в крае идет прирост заболевших каждый день, поэтому важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и избегать мест массового скопления людей.
Согласно данным сайта Стопкоронавирус.рф, в субботу в Хабаровске за сутки выявлено 103 заболевших инфекцией, в пятницу было 100 новых случаев, в четверг - 96. Всего с начала пандемии в крае заболели 5,21 тысячи человек, из них 37 умерли. Более 2,6 тысячи человек вылечились.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
09:52Распространение нового коронавируса
Назван фактор, удваивающий риск смерти от COVID-19
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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