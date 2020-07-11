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На Сахалине от COVID-19 лечатся 730 человек
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Сахалинской области возросло до 1367, из них 730 проходят лечение, сообщил в субботу губернатор региона... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалинская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалинская область

На Сахалине от COVID-19 лечатся 730 человек

14:29 11.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Сахалинской области возросло до 1367, из них 730 проходят лечение, сообщил в субботу губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +69 случаев... Итого на 11 июля в Сахалинской области 1367 случаев заболевания, 637 человек выписано с выздоровлением, 730 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
На 10 июля в области было официально подтверждено 1298 случаев заболевания коронавирусом.
По данным регионального оперштаба, 36 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 33 человека заразились от ранее заболевших.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
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Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинская область
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