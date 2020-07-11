https://ria.ru/20200711/1574211340.html
На Сахалине от COVID-19 лечатся 730 человек
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Сахалинской области возросло до 1367, из них 730 проходят лечение, сообщил в субботу губернатор региона... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:29
2020-07-11T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Сахалинской области
возросло до 1367, из них 730 проходят лечение, сообщил в субботу губернатор региона Валерий Лимаренко
.
"COVID-19. В Сахалинской области +69 случаев... Итого на 11 июля в Сахалинской области 1367 случаев заболевания, 637 человек выписано с выздоровлением, 730 проходят лечение", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
На 10 июля в области было официально подтверждено 1298 случаев заболевания коронавирусом.
По данным регионального оперштаба, 36 случаев коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 33 человека заразились от ранее заболевших.
Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.