В ГБР рассказали о перспективах уголовных дел против Порошенко

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Из 18 уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента Из 18 уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, судебная перспектива есть лишь у трех, заявил Олег Корецкий, руководитель группы следователей Государственного бюро расследований (ГБР), занимающихся делами, в которых фигурирует политик.

"Цензор.НЕТ" . "За целый год работы мы, следователи, не получили от правоохранительных органов и спецслужб оперативной информации, которая бы могла разоблачить Порошенко . Мы, следователи, работали сами по себе, а ведь мы работаем на "давальческом сырье" от оперативников. О чем это говорит? Правоохранительная система недееспособна. Мы регистрировали все заявления по делам с возможным участием Порошенко. Мы регистрировали и расследовали все, но мы же не можем гарантировать, что все эти дела превратятся в обвинительные акты! А от нас, как я понимаю, ждали именно такого подхода — чтобы количество дел равнялось количеству подозрений. Но так невозможно", — заявил Корецкий в интервью изданию

Он добавил, что еще одно дело передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины, но и там причастность Порошенко надо доказывать, дело "отнюдь не простое".

"Вы увидите, что большинство этих дел будут закрыты из-за отсутствия состава преступления, как я и говорил", — добавил он.

Ранее на этой неделе Корецкий заявлял, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления и их следует закрыть. Он отметил также, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства ГБР в делах, касающихся экс-президента, если такое дело появится.

В самом бюро слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как его поймали на "сливе" служебной информации.

Корецкий, в свою очередь, заявил, что подал иск против ГБР из-за предупреждения о его увольнении.