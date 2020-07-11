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В ГБР рассказали о перспективах уголовных дел против Порошенко
Из 18 уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, судебная перспектива есть лишь у трех, заявил Олег Корецкий,... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:43
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
петр порошенко
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), петр порошенко, украина, в мире

В ГБР рассказали о перспективах уголовных дел против Порошенко

14:19 11.07.2020 (обновлено: 15:43 11.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Из 18 уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, судебная перспектива есть лишь у трех, заявил Олег Корецкий, руководитель группы следователей Государственного бюро расследований (ГБР), занимающихся делами, в которых фигурирует политик.
"За целый год работы мы, следователи, не получили от правоохранительных органов и спецслужб оперативной информации, которая бы могла разоблачить Порошенко. Мы, следователи, работали сами по себе, а ведь мы работаем на "давальческом сырье" от оперативников. О чем это говорит? Правоохранительная система недееспособна. Мы регистрировали все заявления по делам с возможным участием Порошенко. Мы регистрировали и расследовали все, но мы же не можем гарантировать, что все эти дела превратятся в обвинительные акты! А от нас, как я понимаю, ждали именно такого подхода — чтобы количество дел равнялось количеству подозрений. Но так невозможно", — заявил Корецкий в интервью изданию "Цензор.НЕТ".
Он добавил, что еще одно дело передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины, но и там причастность Порошенко надо доказывать, дело "отнюдь не простое".
"Вы увидите, что большинство этих дел будут закрыты из-за отсутствия состава преступления, как я и говорил", — добавил он.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Вчера, 19:24Акценты
"Приветы" от "привата". Порошенко ждут еще делаАдвокат экс-президента заявил, что на Петра Порошенко заведены еще четыре дела. Они все напрямую касаются дела "Приватбанка", который был национализирован. Защитники считают их бесперспективными. И намекают на политическое преследование.
Ранее на этой неделе Корецкий заявлял, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления и их следует закрыть. Он отметил также, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства ГБР в делах, касающихся экс-президента, если такое дело появится.
В самом бюро слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как его поймали на "сливе" служебной информации.
Корецкий, в свою очередь, заявил, что подал иск против ГБР из-за предупреждения о его увольнении.
Накануне адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по заявлениям экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 июня, 10:21
Зеленский рассказал, что иногда общается с Коломойским
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
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