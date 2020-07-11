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Война в Сирии
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В Германии сожалеют, что ООН не согласовала продление помощи Сирии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу выразил сожаление в связи с тем, что Совет Безопасности ООН еще не смог договориться о продлении работы КПП на... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:18
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Германии сожалеют, что ООН не согласовала продление помощи Сирии

14:18 11.07.2020
1123
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
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Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу выразил сожаление в связи с тем, что Совет Безопасности ООН еще не смог договориться о продлении работы КПП на границе Сирии для доставки в страну гуманитарной помощи с территории Турции.
"Мы глубоко сожалеем, что российское и китайское вето вчера вновь воспрепятствовало продлению резолюции по трансграничной помощи в Совбезе ООН. Это горькая новость для миллионов людей на севере Сирии. Переговоры продолжаются сегодня. Призываем всех больше не препятствовать компромиссу", - заявил Маас, слова которого приводятся в сообщении в Twitter МИД ФРГ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
7 июля, 18:38Война в Сирии
Лавров и Маас обсудили задачи оказания гуманитарной помощи Сирии
В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию до сих пор использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекал 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен был принять соответствующую резолюцию.
Но сделать это до конца пятницы не удалось из-за разницы в позициях с одной стороны России и Китая с другой - европейских государств и США.
Россия выступает за поэтапное сворачивание механизма трансграничной доставки гумпомощи. По словам Москвы, он был временным и был нужен в условиях, когда сирийские власти не контролировали значительные территории страны. Тогда для помощи населению в неконтролируемых правительством зонах было целесообразно доставлять гуманитарные грузы с территории соседних Ирака, Иордании и Турции. Теперь же ситуация "на земле" изменилась, сирийская армия берет под контроль все больше территорий и надобность в механизме отпала, заявляют в Москве. Сирия и Россия заявляют, что гуманитарная помощь должна теперь доставляться через Дамаск.
Работа четырех КПП продлевалась резолюциями СБ ООН ежегодно с 2014 года. В январе по настоянию России и Китая работа двух пограничных переходов - на границе Сирии и Иордании, а также САР и Ирака - не была продлена. Это вызвало резкое неприятие западных партнеров по Совету Безопасности. Европейские страны и США утверждают, что закрытие КПП повлечет жертвы среди мирных сирийцев, лишенных гуманитарной помощи.
До 10 июля должно было быть принято решение по оставшимся двум КПП на границе с Турцией - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". За прошедшую неделю Бельгия и Германия с одной стороны и Россия с другой подготовили по две резолюции. Российские проекты не набирали необходимого количества голосов. На проекты европейских коллег Россия и Китай накладывали вето.
Принципиальное различие проектов в том, что Россия хочет оставить действующим лишь один КПП - "Баб-эль-Хава". Бельгия и Германия настаивают на сохранении двух КПП, при этом в их резолюциях нет и намека на осуждение односторонних санкций в отношении Сирии. Германия утверждает, что санкции ЕС носят адресный характер и не бьют по простому населению.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
30 июня, 15:13Война в Сирии
Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС
2100013
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Война в СирииВойна в СирииХайко МаасМИД ГерманииМоскваСирияООНСШАВ мире
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