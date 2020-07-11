В Германии сожалеют, что ООН не согласовала продление помощи Сирии

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу выразил сожаление в связи с тем, что Совет Безопасности ООН еще не смог договориться о продлении работы КПП на границе Сирии для доставки в страну гуманитарной помощи с территории Турции

МИД ФРГ. "Мы глубоко сожалеем, что российское и китайское вето вчера вновь воспрепятствовало продлению резолюции по трансграничной помощи в Совбезе ООН . Это горькая новость для миллионов людей на севере Сирии. Переговоры продолжаются сегодня. Призываем всех больше не препятствовать компромиссу", - заявил Маас, слова которого приводятся в сообщении в Twitter

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию до сих пор использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истекал 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен был принять соответствующую резолюцию.

Но сделать это до конца пятницы не удалось из-за разницы в позициях с одной стороны России и Китая с другой - европейских государств и США

Foreign Minister @HeikoMaas: We deeply regret that the extension of the Crossborder Resolution was again prevented by a Russian and Chinese veto in @UN Security Council. This is bitter news for millions of people in northern Syria. (1/2) #GERinUNSC — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) July 11, 2020

Россия выступает за поэтапное сворачивание механизма трансграничной доставки гумпомощи. По словам Москвы , он был временным и был нужен в условиях, когда сирийские власти не контролировали значительные территории страны. Тогда для помощи населению в неконтролируемых правительством зонах было целесообразно доставлять гуманитарные грузы с территории соседних Ирака Иордании и Турции. Теперь же ситуация "на земле" изменилась, сирийская армия берет под контроль все больше территорий и надобность в механизме отпала, заявляют в Москве. Сирия и Россия заявляют, что гуманитарная помощь должна теперь доставляться через Дамаск

Работа четырех КПП продлевалась резолюциями СБ ООН ежегодно с 2014 года. В январе по настоянию России и Китая работа двух пограничных переходов - на границе Сирии и Иордании, а также САР и Ирака - не была продлена. Это вызвало резкое неприятие западных партнеров по Совету Безопасности. Европейские страны и США утверждают, что закрытие КПП повлечет жертвы среди мирных сирийцев, лишенных гуманитарной помощи.

До 10 июля должно было быть принято решение по оставшимся двум КПП на границе с Турцией - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". За прошедшую неделю Бельгия Германия с одной стороны и Россия с другой подготовили по две резолюции. Российские проекты не набирали необходимого количества голосов. На проекты европейских коллег Россия и Китай накладывали вето.