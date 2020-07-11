Вопрос о причинах гибели группы Дятлова закрыт, заявила Генпрокуратура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Вопрос о причинах гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, закрыт, сообщил журналистам в субботу заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.
Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. По его словам, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов.
"Проверка завершена. По этим выводам приняты меры. Формально это финал. Вопрос закрыт", - сказал Курьяков.