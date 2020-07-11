СМИ: при обрушении дома в нигерийском Лагосе погибли два человека

Обрушение произошло утром, около 4 утра по местному времени (6 утра мск). Прибывшие на место происшествия представители экстренных служб достали из-под завалов тела двух детей и спасли еще восьмерых человек. Как отмечает издание, незадолго до инцидента в связи с началом реконструкции все жильцы дома выехали из здания, однако 10 человек впоследствии вернулись.