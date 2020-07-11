https://ria.ru/20200711/1574210717.html
СМИ: при обрушении дома в нигерийском Лагосе погибли два человека
Трехэтажное здание, находившееся на реконструкции, обрушилось в субботу в нигерийском городе Лагос, два человека погибли, восемь получили ранения, сообщает... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:07
2020-07-11T14:07
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лагос, нигерия, в мире