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СМИ: при обрушении дома в нигерийском Лагосе погибли два человека
Трехэтажное здание, находившееся на реконструкции, обрушилось в субботу в нигерийском городе Лагос, два человека погибли, восемь получили ранения, сообщает... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:07
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353
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лагос, нигерия, в мире

СМИ: при обрушении дома в нигерийском Лагосе погибли два человека

14:07 11.07.2020
112
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Трехэтажное здание, находившееся на реконструкции, обрушилось в субботу в нигерийском городе Лагос, два человека погибли, восемь получили ранения, сообщает местное издание Vanguard.
Обрушение произошло утром, около 4 утра по местному времени (6 утра мск). Прибывшие на место происшествия представители экстренных служб достали из-под завалов тела двух детей и спасли еще восьмерых человек. Как отмечает издание, незадолго до инцидента в связи с началом реконструкции все жильцы дома выехали из здания, однако 10 человек впоследствии вернулись.
К 11 часам по местному времени поисково-спасательная операция на месте инцидента была завершена, разбор завалов продолжается. Как сообщил представитель управления по чрезвычайным ситуациям в штате Лагос (LASEMA), власти намерены провести расследование, чтобы установить причину инцидента.
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