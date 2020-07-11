Раскрыты данные экспертиз по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Туристы на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году погибли от замерзания, переохлаждения и травм, полученных от давления снега при сходе лавины, сообщил журналистам в субботу заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС

Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку, после того как покинули ее. По его словам, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов.

"Все туристы, кроме Золотарева , Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от замерзания, переохлаждения. Все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов, которые попадают в лавину. Исследования, анализ и обобщение этих признаков были проведены в 70-80-х годах, в 1959 году этих исследований еще не было. Соответственно, тогда эксперты не могли опираться на эти данные. Сейчас эти исследования есть", - сказал Курьяков.

По его словам, были проведены сравнительные характеристики каждой травмы.

"Общий вывод такой – все телесные повреждения всей группы Дятлова соответствуют травмам группы, которая попала в лавину. Но телесные повреждения у Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля отличаются. Так, у Золотарева были сломаны ребра. Эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация", - отметил заместитель начальника управления.

Однако, если с такой логикой подходить к оценке телесных повреждений, то непонятно, каким образом у Золотарева возникли повреждения ребер, добавил Курьяков.