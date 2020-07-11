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Раскрыты данные экспертиз по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Туристы на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году погибли от замерзания, переохлаждения и травм, полученных от давления снега при сходе лавины, сообщил... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:24
игорь золотарев
перевал дятлова
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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игорь золотарев, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

Раскрыты данные экспертиз по делу о гибели туристов на перевале Дятлова

14:04 11.07.2020 (обновлено: 15:24 11.07.2020)
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© Фото : public domainПалатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега
Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега
© Фото : public domain
Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Туристы на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году погибли от замерзания, переохлаждения и травм, полученных от давления снега при сходе лавины, сообщил журналистам в субботу заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.
Группа Дятлова
13:06
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку, после того как покинули ее. По его словам, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов.
"Все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от замерзания, переохлаждения. Все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов, которые попадают в лавину. Исследования, анализ и обобщение этих признаков были проведены в 70-80-х годах, в 1959 году этих исследований еще не было. Соответственно, тогда эксперты не могли опираться на эти данные. Сейчас эти исследования есть", - сказал Курьяков.
По его словам, были проведены сравнительные характеристики каждой травмы.
"Общий вывод такой – все телесные повреждения всей группы Дятлова соответствуют травмам группы, которая попала в лавину. Но телесные повреждения у Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля отличаются. Так, у Золотарева были сломаны ребра. Эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация", - отметил заместитель начальника управления.
Однако, если с такой логикой подходить к оценке телесных повреждений, то непонятно, каким образом у Золотарева возникли повреждения ребер, добавил Курьяков.
"Но если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег – три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, все встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы", - пояснил заместитель начальника управления.
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
13:37
В Генпрокуратуре рассказали о данных по гибели группы Дятлова
29397345
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Игорь ЗолотаревПеревал ДятловаГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
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