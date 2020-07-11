"Коммунисты России" призвали туристов не ездить в Турцию

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. " Коммунисты России " считают, что россиянам следует отказаться от поездок в Турцию после решения властей страны сделать собор Святой Софии в Стамбуле действующей мечетью, сообщает пресс-служба партии.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

"Как коммунист и гражданин страны с более чем тысячелетней историей, выражая мнение многих коммунистов из моей партии, я призываю россиян отказаться от поездок в Турцию, пока власти этой страны... не вернут собору статус музея", - цитирует пресс-служба заместителя председателя ЦК партии Ярослава Сидорова.