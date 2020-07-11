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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200711/1574210551.html
"Коммунисты России" призвали туристов не ездить в Турцию
"Коммунисты России" считают, что россиянам следует отказаться от поездок в Турцию после решения властей страны сделать собор Святой Софии в Стамбуле действующей РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:09
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
россия
коммунисты россии
новости - религия и мировоззрение
турция
стамбул
в мире
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Ещё надо плюнуть в сторону Турции и не покупать их помидоры.....
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация вокруг собора святой софии, россия, коммунисты россии, новости - религия и мировоззрение, турция, стамбул, в мире

"Коммунисты России" призвали туристов не ездить в Турцию

14:04 11.07.2020 (обновлено: 14:09 11.07.2020)
3470
© AP Photo / STRСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / STR
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Коммунисты России" считают, что россиянам следует отказаться от поездок в Турцию после решения властей страны сделать собор Святой Софии в Стамбуле действующей мечетью, сообщает пресс-служба партии.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии в Стамбуле
11:00
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"Как коммунист и гражданин страны с более чем тысячелетней историей, выражая мнение многих коммунистов из моей партии, я призываю россиян отказаться от поездок в Турцию, пока власти этой страны... не вернут собору статус музея", - цитирует пресс-служба заместителя председателя ЦК партии Ярослава Сидорова.
По его мнению, власти Турции не приняли во внимание неоднократные обращения российских и других религиозных, культурных, научных и гуманитарных организаций и на эти действия "должен быть дан решительный ответ властями и общественностью России - как светской так и религиозной".
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций Патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV—XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
592420215
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг собора Святой СофииРоссияКоммунисты РоссииНовости - Религия и мировоззрениеТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
Ещё надо плюнуть в сторону Турции и не покупать их помидоры.....
11 июля, 14:10
Арсений Новиков
1310002
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