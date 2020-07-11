Нижегородские власти назвали сроки оценки состояния обрушившегося дома

КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Анализ состояния конструкций частично обрушившегося из-за взрыва газа дома в Анализ состояния конструкций частично обрушившегося из-за взрыва газа дома в Нижнем Новгороде может занять 2-3 недели, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

ЧП произошло в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек, один остаётся в больнице. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей". Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.

"Из-за вероятности угрозы жизни и здоровью людей мы приняли решение временно расселить абсолютно всех жильцов этого дома. Сейчас жители с помощью специалистов ГУМЧС могут забрать самые необходимые вещи из своих квартир. По нашим оценкам, для первичного анализа состояния конструкции здания потребуется 2-3 недели. Затем будем принимать решение относительно того, подлежит ли оно восстановлению", - цитирует слова Никитина по итогам встречи с жильцами обрушившегося дома его пресс-служба.

В любом случае, как отметил губернатор, всех жителей планируется расселять на постоянной основе: либо в пострадавшем доме при возможности его восстановления без опасности для людей, либо в других домах.

По поручению главы региона пострадавшие временно разместятся в санатории-профилактории.