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Нижегородские власти назвали сроки оценки состояния обрушившегося дома
Анализ состояния конструкций частично обрушившегося из-за взрыва газа дома в Нижнем Новгороде может занять 2-3 недели, заявил губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:58
глеб никитин
нижний новгород
происшествия
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глеб никитин, нижний новгород, происшествия

Нижегородские власти назвали сроки оценки состояния обрушившегося дома

13:58 11.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
На месте взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Анализ состояния конструкций частично обрушившегося из-за взрыва газа дома в Нижнем Новгороде может занять 2-3 недели, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
ЧП произошло в квартире на 6 этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6 и 7 этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек, один остаётся в больнице. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей". Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.
"Из-за вероятности угрозы жизни и здоровью людей мы приняли решение временно расселить абсолютно всех жильцов этого дома. Сейчас жители с помощью специалистов ГУМЧС могут забрать самые необходимые вещи из своих квартир. По нашим оценкам, для первичного анализа состояния конструкции здания потребуется 2-3 недели. Затем будем принимать решение относительно того, подлежит ли оно восстановлению", - цитирует слова Никитина по итогам встречи с жильцами обрушившегося дома его пресс-служба.
В любом случае, как отметил губернатор, всех жителей планируется расселять на постоянной основе: либо в пострадавшем доме при возможности его восстановления без опасности для людей, либо в других домах.
По поручению главы региона пострадавшие временно разместятся в санатории-профилактории.
Никитин заявил, что также принято решение об оказании материальной помощи жителям квартиры, где произошел взрыв бытового газа, и смежных помещений, если пострадало имущество, которое не подлежит восстановлению.
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
12:58
Может обрушиться. После взрыва в Нижнем Новгороде возможно новое ЧП
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