Двухпалубный Boeing 747 прибыл в Крым из Владивостока прямым рейсом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Двухпалубный 522-местный лайнер Двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 впервые в истории полуострова прибыл в субботу в Крым с полной загрузкой прямым рейсом из Владивостока , сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя

Первый самолет из Владивостока в аэропорту "Симферополь" встретили водной "аркой приветствия". Boeing 747, высота которого восемь метров, а размах крыла – 65 метров, прошел сквозь направленные друг на друга из пожарных автомобилей струи воды, сообщили в пресс-службе. Прямое авиасообщение между столицами Крыма и Приморья впервые в новейшей истории страны открыла авиакомпания "Россия", совместно с туроператором "Библио-Глобус". Ранее рейсы из Владивостока выполнялись с промежуточными посадками в других аэропортах.

"Для нашего аэропорта, Крыма, да и всей России сегодня произошло историческое событие. Впервые открыто прямое беспосадочное авиасообщение между Симферополем и Владивостоком. Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута. После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилось до 56 направлений", - сказал журналистам генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин

По мнению министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко , расширение географии полетов повышает туристическую конкурентоспособность региона.

"Сегодня у Крыма есть все, чтобы стать лидером внутреннего туризма России. Подобное расширение географии полетов только способствует этому и повышает конкурентоспособность региона, предоставляя более комфортные условия для перелета", - сказал Волченко.