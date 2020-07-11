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Двухпалубный Boeing 747 прибыл в Крым из Владивостока прямым рейсом
Двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 впервые в истории полуострова прибыл в субботу в Крым с полной загрузкой прямым рейсом из Владивостока, сообщила... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:56
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
евгений плаксин
boeing 747
симферополь
владивосток
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), евгений плаксин, boeing 747, симферополь, владивосток, общество

Двухпалубный Boeing 747 прибыл в Крым из Владивостока прямым рейсом

13:56 11.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБоинг-737
Боинг-737
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Боинг-737. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 впервые в истории полуострова прибыл в субботу в Крым с полной загрузкой прямым рейсом из Владивостока, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
Первый самолет из Владивостока в аэропорту "Симферополь" встретили водной "аркой приветствия". Boeing 747, высота которого восемь метров, а размах крыла – 65 метров, прошел сквозь направленные друг на друга из пожарных автомобилей струи воды, сообщили в пресс-службе. Прямое авиасообщение между столицами Крыма и Приморья впервые в новейшей истории страны открыла авиакомпания "Россия", совместно с туроператором "Библио-Глобус". Ранее рейсы из Владивостока выполнялись с промежуточными посадками в других аэропортах.
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"Для нашего аэропорта, Крыма, да и всей России сегодня произошло историческое событие. Впервые открыто прямое беспосадочное авиасообщение между Симферополем и Владивостоком. Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута. После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилось до 56 направлений", - сказал журналистам генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.
По мнению министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, расширение географии полетов повышает туристическую конкурентоспособность региона.
"Сегодня у Крыма есть все, чтобы стать лидером внутреннего туризма России. Подобное расширение географии полетов только способствует этому и повышает конкурентоспособность региона, предоставляя более комфортные условия для перелета", - сказал Волченко.
Полеты между аэропортом "Симферополь" и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта "Симферополь", время в пути составит около 10 часов.
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Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Евгений ПлаксинBoeing 747СимферопольВладивостокОбщество
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