В Белоруссии зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом

Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске

МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 163, до 64 767, умерли еще 5 человек, всего с момента регистрации в стране первого случая инфицирования новым коронавирусом скончались 459 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.

По данным на пятницу, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии составило 64 604, сообщалось о 454 умерших. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время выявляется менее 200-300 новых случаев за день. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

"Зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 123 158 тестов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 11 июля выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 665 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.