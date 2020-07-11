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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 163, до 64 767, умерли еще 5 человек, всего с момента регистрации в стране РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом

13:51 11.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВрачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
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МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 163, до 64 767, умерли еще 5 человек, всего с момента регистрации в стране первого случая инфицирования новым коронавирусом скончались 459 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
По данным на пятницу, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии составило 64 604, сообщалось о 454 умерших. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время выявляется менее 200-300 новых случаев за день. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
"Зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 123 158 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 459 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".
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"В Беларуси на 11 июля выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 665 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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