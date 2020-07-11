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Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T15:37
су-35с
японское море
ввс сша
миг-31
в мире
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Сопроводили. А не перехватили, наверное так, да?
19
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15
японское море
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Истребители РФ сопровождают самолёт ВВС США над Японским морем. Кадры Минобороны
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями самолёта-разведчика ВВС США над Японским морем.
2020-07-11T13:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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су-35с, японское море, ввс сша, миг-31, в мире

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

13:48 11.07.2020 (обновлено: 15:37 11.07.2020)
18837
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.
"Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении.
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Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. После того как самолет ВВС США развернулся в сторону от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.
Как подчеркнули в Минобороны, все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Активность американских военных возросла и в других районах вблизи российских границ. Летом этого года дежурные силы ПВО трижды засекали американские самолеты над Черным морем.
Так, первого июля истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват разведчика RC-135W Rivet Joint ВВС США. Ранее, 26 июня, истребитель Су-30 сопровождал полеты патрульного самолета Р-8А "Посейдон", стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета-заправщика КС-135, а 29 июня к российским границам снова приближались P-8A "Посейдон" и RC-135.
Кроме того, в середине июня над Балтийским морем замечали бомбардировщики В-52H, российские военные в ответ на это подняли в небо Су-27. Спустя несколько дней B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.
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Су-35СЯпонское мореВВС СШАМиГ-31В мире
Популярные комментарии
Сопроводили. А не перехватили, наверное так, да?
11 июля, 13:57
DIDenis Inkognito
1220005
Красавцы!
11 июля, 13:59
Егор Панкратов
1330000
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