Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. После того как самолет ВВС США развернулся в сторону от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.
Как подчеркнули в Минобороны, все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Активность американских военных возросла и в других районах вблизи российских границ. Летом этого года дежурные силы ПВО трижды засекали американские самолеты над Черным морем.
Так, первого июля истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват разведчика RC-135W Rivet Joint ВВС США. Ранее, 26 июня, истребитель Су-30 сопровождал полеты патрульного самолета Р-8А "Посейдон", стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета-заправщика КС-135, а 29 июня к российским границам снова приближались P-8A "Посейдон" и RC-135.
Кроме того, в середине июня над Балтийским морем замечали бомбардировщики В-52H, российские военные в ответ на это подняли в небо Су-27. Спустя несколько дней B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.