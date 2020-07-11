https://ria.ru/20200711/1574210118.html
Прокуратура попросила принять меры, чтобы избежать ЧП на перевале Дятлова
Прокуратура попросила ГУМЧС по Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева принять меры, для того чтобы избежать ситуации, аналогичной... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:47
2020-07-11T13:47
евгений куйвашев
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574208839.html
https://ria.ru/20200711/1574209781.html
1
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155040/94/1550409473_0:262:1920:1342_1400x0_80_0_0_e54db12ffee202745c51c2cc23c06ec9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений куйвашев, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости.
Прокуратура попросила ГУМЧС по Свердловской области
и губернатора региона Евгения Куйвашева
принять меры, для того чтобы избежать ситуации, аналогичной происшествию с гибелью туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, сообщил журналистам заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.
Ранее Генпрокуратура
объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС
.
Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку, после того как покинули ее. По его словам, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов.
"Склон лавиноопасен – это факт. Поэтому были подготовлены две информации в адрес ГУМЧС по Свердловской области и в адрес губернатора Свердловской области, где была детально расписана опасность этого склона и предложено принять меры в рамках компетенции для обеспечения безопасности", - сказал Курьяков.
Он добавил, что эта работа властями была начата, но деталей Курьяков не знает.
"Мы установили причины гибели, мы приняли меры для безопасности. Нюансы, детали, юридическая формулировка и оформление происходят в рамках моей научной работы, где я буду предлагать эти научные юридические новеллы, чтобы в дальнейшем использовать их в практике", - заключил заместитель начальника управления.