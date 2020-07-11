Прокуратура попросила принять меры, чтобы избежать ЧП на перевале Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Прокуратура попросила ГУМЧС по Прокуратура попросила ГУМЧС по Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева принять меры, для того чтобы избежать ситуации, аналогичной происшествию с гибелью туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, сообщил журналистам заместитель начальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС

Курьяков ранее заявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку, после того как покинули ее. По его словам, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов.

"Склон лавиноопасен – это факт. Поэтому были подготовлены две информации в адрес ГУМЧС по Свердловской области и в адрес губернатора Свердловской области, где была детально расписана опасность этого склона и предложено принять меры в рамках компетенции для обеспечения безопасности", - сказал Курьяков.

Он добавил, что эта работа властями была начата, но деталей Курьяков не знает.